Trekking, passeggiate, bicicletta e relax. Questo e molto altro ancora può offrire la montagna altoatesina a settembre. Con l’arrivo della stagione autunnale ecco tante altre occasioni per fare festa nel segno del gusto e delle tradizioni dal bramito dei cervi al ‘Törggelen’

Il vento scompiglia le chiome e il cielo terso è una cartolina per l’anima. Il verde, sempre più verde, che cede il passo ai colori tenui dell’autunno. Le nubi si rincorrono in alto e sbuffano. Le temperature calano. In quota a volte fa freschino. Ma se il sole picchia, si suda. È una sensazione di incredibile benessere e libertà quella che pervade corpo e mente alla fine dell’estate in Alto Adige. È uno star bene che ha a che fare con i luoghi, ma anche e soprattutto con quell’atmosfera intima di pascoli, alpeggi, altipiani, borghi che, lentamente, tornano ai propri ritmi. Meno turisti, più calma. E più voglia, anche per chi visita, di interagire con ambiente e persone. Insomma l’essenza di una vacanza più vera e autentica.

Non c’è la nostalgia del mare, non echeggia la canzone dei Righeira ’L’estate sta finendo’, non si pensa agli ombrelloni chiusi delle spiagge dello Stivale. La montagna è unica anche per tale motivo. A queste latitudini non esiste una bassa stagione. E i paesi – dopo aver intrattenuto gli ospiti con sagre, balli e qualche dolce tipico – adesso passano in rassegna il meglio del loro menù. Tutto in sintonia con una tradizione che qui fa rima con cultura e i veri interpreti della storia sono proprio gli abitanti. Il rito della transumanza, con il rientro delle vacche dagli alpeggi, è sinonimo di festa e convivialità un po’ ovunque dalla Val Venosta alla Valle Aurina. Settembre e ottobre sono anche i mesi in cui si può udire il bramito dei cervi con i boschi che si trasformano in veri e propri teatri naturali. Val Martello e Val d’Ultimo sono tra le location più adatte per vivere un’esperienza incredibile. E poi c’è sua maestà la castagna, nobile frutto dell’autunno che regala appuntamenti in giro per tutto l’Alto Adige. Si alzi il sipario sul Törggelen, l’antica tradizione contadina che celebra i sapori più genuini, con prelibatezze altoatesine tipiche, come canederli, carne in salamoia, insaccati con crauti, strudel di mele e caldarroste. Per tradizione, i piatti vengono accompagnati dal cosiddetto ’Siaße’ (mosto d’uva) e dal vino novello. A chi è venuta l’acquolina, alzi la mano...