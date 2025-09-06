TRANSUMANZA. FOLKLORE, COLORI. MUSICA E GUSTO

Le mucche si vestono a festa con le ghirlande per il loro "ritorno a casa". Lo spirito contadino permane nel tempo in Alto Adige. La migrazione stagionale, lungo i tratturi, è un’antichissima attività pastorale descritta da Marco Terenzio Varrone, nelle Georgiche, da Plinio il Giovane sino a Gabriele d’Annunzio nella poesia I Pastori, in quel caso, in terra d’Abruzzo. La transumanza, patrimonio culturale dell’Unesco, è ancora praticata anche se solo in limitate zone italiane ormai ridotta con l’avvento della moderna zootecnia.

A Malles – cittadina di poco più di 500 abitanti in Val Venosta – la transumanza viene tramandata di generazione in generazione, ed è oggi vissuta con grande orgoglio con una festa di ringraziamento da parte dei contadini e degli allevatori per una stagione di pascolo fruttuosa. L’antico rituale trasforma i paesaggi montani in una festa di colori, con i bovini che vengono ornati da ghirlande artistiche.

Tra le attività principali della cittadina spicca la figura del malgaro che alleva le mucche di due razze diverse, la Grigio Alpina e la Pezzata Rossa conducendo una vita a stretto contatto con la natura. Un grande rispetto per gli animali, ogni mucca viene chiamata con il proprio nome. Il senso di unione tra i malgari è tale che nel 2017 è stata inaugurata la ’Cooperativa Sociale dell’Alta Val Venosta’, supportata dai cittadini con un finanziamento collettivo. Nella valle , sabato 13 settembre, un migliaio di pecore tornano dall’alta montagna in valle. Per l’occasione vengono offerte pietanze tipiche come lo ’Schoepsernes’, piatto a base di carne di pecora. Domenica 14 invece le capre tornano a valle dai pascoli di montagna e il loro arrivo viene festeggiato con prelibatezze come il ’Kitzbratl’.

Sul Corno del Renon invece, la celebrazione della transumanza prende il nome di ’Barthlmastag’, la festa del patrono dei pastori, San Bartolomeo. Il bestiame dei contadini che ha trascorso l’estate in alpeggio viene radunato alla malga Saltner e condotto in un prato recintato dove in passato si svolgeva il mercato di Barthlmas e si effettuava lo scambio di merce. Il corteo delle mucche con corone artistiche raggiunge le Tre Vie trasformandosi in una festa con mercatini artigianali, musica tradizionale, degustazioni di prodotti tipici, in particolare formaggi e burro delle cooperative locali.

In tutta la Val Pusteria si festeggia il ritorno del bestiame. Le vacche più belle vengono messe in testa al corteo. Le contadine preparano i dolci tipici; gruppi folcloristici, come i ’Schuhplattler’ oppure i ’Goaslschnöller’, attendono con impazienza l’arrivo del bestiame in paese. Diverse località nella Val Pusteria sono anche famose per la loro festa organizzata in quest’occasione speciale, come Riva di Tures in Valle Aurina. Note transumanze si svolgono anche a Maranza e Terento, a Rodengo e a Sesto. Ma anche a Hopfgarten in valle Defereggen e a Hochfügen nella valle dello Zillertal.