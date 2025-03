Tra scienza e arte . Un viaggio negli ecosistemi

Un’esposizione che riporta l’attenzione sulla fragilità degli equilibri che regolano gli ecosistemi. È ’Elogio della diversità - Viaggio negli ecosistemi italiani’ un tour fisico e immaginifico ospitato nelle bellissime sale del Palazzo delle Esposizioni, a Roma. Questa mostra, perfetta commistione di scienza e arte, consente al pubblico di esplorare le varie forme di vita che popolano il nostro pianeta, esplorando paesaggi terrestri, marini e urbani.

L’allestimento, curato da Marisa Coppiano Maison, si avvale di filmati immersivi, installazioni sonore e exhibit digitali interattivi progettati da Limiteazero, per offrire un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’esposizione è perfetta anche per i più piccoli, che resteranno affascinati dai reperti. Creature straordinarie come la foca monaca, lo squalo bianco e l’orso marsicano renderanno l’esperienza educativa e coinvolgente.