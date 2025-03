Tra piante e filari di viti. Un tripudio in alta quota

Le coltivazione eroiche sono quelle che si fanno ad alta quota o in terreni avventurosi, come sono quelli liguri, colorati non solo dal giallo della mimosa, la più impertinente e fuggevole delle piante, ma da quello dei filari di uva.

E Guido Piovene, giornalista e scrittore, lo racconta benissimo: "Ecco scogliere nude, che danno un marmo nero e giallo, il portoro, tra cui si abbarbica la vigna; poi la vigna si stende, e copre interamente il fondo roccioso con fusti bassi per difendere i pampini dal vento robusto del mare. Pochi e monotoni colori, ma lucenti, quasi uno smalto; e pochi personaggi, la vite, il cactus, l’agave, l’albero di fico, le case solitarie a metà pendio che non servono d’abitazione ma soltanto a pigiare l’uva e a farvi fermentare il mosto, i gruppi di case con l’uva che appassisce sui tetti. Gli oggetti distinti a uno a uno, come in un presepio un po’ sordo".