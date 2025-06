Tra bagni e inalazioni. Le terapie per i piccoli

Chi l’ha detto che le terme sono solo per gli adulti? Basta arrivare alle Terme in Emilia-Romagna per scoprire un mondo di benessere pensato anche per i più piccoli, dove salute, natura e divertimento si incontrano. Molte mamme e papà gia lo sanno: le cure termali contribuiscono a risolvere tante situazioni. Sono un vero toccasana per aiutare i bambini a respirare meglio, rafforzare le loro difese e dire addio – o quasi – a otiti, raffreddori e antibiotici. L’aspetto più importante della medicina termale è che protegge in modo completamente naturale la salute dei bambini in età pediatrica, riducendo così il ricorso ai farmaci e le assenze da scuola.

Le terapie termali sono particolarmente indicate nei disturbi respiratori ricorrenti come raffreddori, riniti e otiti catarrali, spesso conseguenza di infezioni delle vie aeree superiori. In questi casi, aerosol, inalazioni e politzer crenoterapici aiutano a liberare le vie respiratorie, migliorare la respirazione e a rendere più forti le difese immunitarie.

Anche la pelle dei più piccoli, in caso di dermatiti e altre problematiche, può trarre giovamento. I bagni dermatologici con acque termali hanno proprietà lenitive, antinfiammatorie e rigenerative. Le evidenze scientifiche più recenti confermano che il microbiota cutaneo può essere riequilibrato grazie all’azione benefica delle acque termali. In genere, le cure termali sono accessibili ai bambini dai 3 anni in su.

Le cure termali inalatorie, il ciclo di cura per la sordità rinogena e i bagni dermatogologi sono in convenzione con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) ed è sufficiente la prescrizione del medico di famiglia (ricetta rossa) completa di diagnosi e ciclo di cura.