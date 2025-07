Toscana. Sardegna e Puglia. Ed estate sia

Benvenuta estate. Con la sua voglia infinita di relax e spensieratezza. Sempre più nel segno della vacanza all’aria aperta, sempre più slow quasi a voler cristallizzare ogni momento fatto di emozioni, esperienze e appuntamenti da non perdere. C’è molto da scoprire nelle prossime pagine di un QN Itinerari rinnovato nella forma (con una nuova copertina e tante rubriche dedicate ad eventi e occasioni di svago) e nella sostanza (con un formato extra-large addirittura da 40 pagine).

L’inchiesta del mese è dedicata alla Toscana e, in particolare, alle zone rurali meno conosciute. Una regione ’escondida’ come la definiscono i visitatori iberici, stregati – come tantissimi altri europei – dai segreti e i paesaggi custoditi in Media Valle del Serchio, Valdinievole, Mugello o Amiata tanto per citarne alcuni. Sotto i riflettori, e non poteva essere diversamente, un’altra regione top dell’estate, la Sardegna da vivere in spiaggia naturalmente, ma anche lontano dalle località di grido. E poi la Puglia con i suoi borghi e le sue gravine. Oltre al fantastico turchese del cielo e del mare.

L’estate è anche sinonimo di eventi. In Accade in Italia, trovate molto del mese che è appena iniziato. Appuntamenti da vivere da soli, in coppia o in famiglia. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Quindi, buona lettura, buona scelta e buona estate.