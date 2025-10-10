Torre a Cona. Vino, ospitalità ed eleganza

La Toscana delle cartoline: colline a perdita d’ occhio, punteggiate da distese di uliveti, vigneti, cipressi puntuti e ville-fattorie e casali sulle cime delle colline. Tra Valdarno e Chianti, sulla strada che da Firenze sale verso Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno, di colpo s’impone alla vista Torre a Cona, splendida villa settecentesca , oggi insieme boutique-winery , raffinato relais di campagna e tavola toscana contemporanea. Dimora storica della famiglia Ranuccini , poi passata di mano in mano fino al 1935 quando i 200 ettari – punteggiati da giardini all’italiana, boschi secolari, vigneti e distese di ulivi – furono acquisiti da Napoleone Rossi di Montelera, della famiglia piemontese proprietaria della Martini & Rossi, azienda di vini e liquori nota in tutto il mondo in particolare per il vermouth.

La passione enoica è scritta nel dna di famiglia e prosegue prima con Lorenzo figlio di Napoleone e oggi con l’ultima generazione, Ludovica, Niccolò e Leonardo. Il vino – qui ovviamente domina il Sangiovese nella denominazione Colli Fiorentini Docg - è solo parte del progetto Torre a Cona. L’ospitalità – 40 camere più varie ville sparse tra i boschi e 2 piscine – coniuga l’ospitalità country-chic toscana con l’atmosfera conviviale di una casa. “Siamo infatti alla ricerca di una nuova cifra di ospitalità: flessibile, accogliente, raffinata ma anche familiare e libera”, sintetizza Niccolò.

Il parco vitato è di circa 20 ettari dove il Sangiovese la fa da padrone. I filari stanno tra i 300 e i 400 metri di altitudine, con esposizioni tra sud e sud/est, ottimali per la viticoltura. Un forte affioramento di alberese, pietra tipica del Chiantigiano, caratterizza i terreni, ma la vera peculiarità della tenuta è il microclima fresco con notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte che dà vita a vini sì complessi ma dalla straordinaria bevibilità. Oggi la gamma vede al vertice due cru in versione Riserva: Badia a Corte e Terre di Cino. Completano la gamma i monovitigni Merlot e Colorino e due preziose versioni di Vin Santo, Merlaia e Occhio di pernice. Una ricerca attenta e appassionata ha portato dopo anni di sperimentazioni e micro-vinificazioni, alla super-selezione di Sangiovese “ Molino degli Innocenti” che ha visto la luce con la vendemmia 2019 (Rosso dell’anno 2025 del Gambero Rosso).

I vini accompagnano i piatti dell’Osteria , ambiente di charme raffinato ospitato nell’antica limonaia. Lo chef Enrico Romualdi (assistito dal maitre Alessandro Meli) propone la tradizione toscana e i sapori del territorio, con qualche guizzo creativo. Tra i piatti-icona il maccheroncino trafilato al bronzo con ragù bianco d’anatra; la faraona in doppia cottura con verdure in agrodolce e la pancia di maiale croccante su salsa di Badia a Corte. Non manca la grande tradizione: bistecche alla fiorentina dalle migliori carni di Chianina, Maremmana e Calvanina e il patè di fegatini in versione light.

Ma la vera grande sorpresa arriva a fine pasto. Dalla famiglia che ha inventato e lanciato in Italia e nel mondo il vermouth, nasce il Vermouth “Torre a Cona” dall’antica ricetta piemontese originale datata 1920. Grazie a un’accurata selezione di 33 botaniche , coniugate coi migliori cru di Sangiovese della tenuta, nasce un bicchiere da fine pasto e fuori pasto (liscio o col ghiaccio) di straordinaria finezza, corpo strutturato e un’intrigante freschezza che si bilancia perfettamente con le note delle botaniche.

L’ospitalità è nel segno di una raffinata semplicità dove il tuscan lifestyle si sposa al calore dell’accoglienza, tra trekking , corsi di cucina, passeggiate a cavallo, massaggi rilassanti e picnic nel parco.