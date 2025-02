Torna la fiera del turismo. La Bit si fa in quattro

Appuntamento a Fiera Milano Rho, dal 9 all’11 febbraio, con l’edizione 2025 della Bit – Borsa internazionale del turismo. La manifestazione riunirà operatori internazionali, enti e destinazioni provenienti da tutto il mondo in quattro grandi aree espositive. ’A bit of taste’, area dedicata al turismo enogastronomico, ’I love wedding’, programma riservato al segmento viaggi di nozze e destination wedding, ’Be tech’ area che raggruppa servizi di business digital e social e ’bit4job’, uno spazio dedicato al recruting per il settore turistico.

Tra i temi centrali dell’evento, spiccano la sostenibilità e la digitalizzazione. L’accesso al pubblico è concesso il 9 febbraio; lunedì 11 e martedì 12 l’ingresso alla Bit 2025 è riservato invece agli operatori del settore. Ogni altra info su bitfieramilano.it