Torna ‘Amart’. Capolavori senza tempo

Un maestoso portale accoglie i visitatori, introducendoli al cuore della mostra: è la nuova installazione ideata da Pelizzari Studio per la sesta edizione di AMART. L’intera opera, ispirata all’estetica di un palazzo rinascimentale, conduce il pubblico in un suggestivo percorso dal contemporaneo all’antico, attraverso una successione di volte e un portale ’antico’ sapientemente reinterpretato in chiave moderna. AMART 2024, che si svolgerà dal 6 al 10 novembre prossimi al Museo della Permanente di Milano in via Filippo Turati, è la mostra dell’antiquariato organizzata dall’Associazione Antiquari Milanesi e Promo.Ter Unione.

Orari della visita dal mercoledì al sabato dalle 11 alle 20.30 e domenica dalle 11 alle 19.30. Informazione sull’iniziativa sul sito www.amart-milano.com