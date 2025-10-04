Toni caldi e aromi intensi quelli nascosti fra i sentieri nei boschi e nei vicoli medievali. Sensazioni che riportano ai prodotti tipici della tavola

Quando l’autunno stende la sua tavolozza sulle colline umbre, l’intera regione si trasforma in un mosaico di colori caldi e profumi intensi. È questo il momento ideale per scoprire l’Umbria autentica, quella che si cela tra i sentieri del bosco e i vicoli medievali, e che rivela i suoi tesori più genuini attraverso i prodotti tipici della stagione.

Nel nord Montone, uno dei Borghi più Belli d’Italia, diviene teatro della Festa del Bosco, in cui l’artigianato e le specialità del sottobosco si fondono all’interno di vecchie cantine. Il tartufo nero, i funghi e le castagne sono celebrati accanto a prelibatezze meno note come la patata bianca di Pietralunga, eccellenza locale che si trasforma in confetture e liquori. Tra vicoli stretti e archi rampanti, Montone invita il visitatore a perdersi nella sua quiete laboriosa, tra botteghe e scorci inaspettati. Spostandoci verso il cuore della regione, il territorio di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo rappresenta un luogo simbolico della cultura olivicola. Qui l’autunno si manifesta nel profumo dell’olio nuovo, protagonista di eventi come Frantoi Aperti e la Mangiaunta.

Le visite ai frantoi, accompagnate da degustazioni e concerti tra gli olivi, diventano esperienze immersive in cui si scoprono anche altre rarità, come il Cicotto di Grutti, presidio Slow Food ricavato da una lunga cottura di tagli nobili e umili del maiale, sapientemente insaporiti. Proseguendo verso sud, Trevi celebra il suo prodotto più identitario, il sedano nero, grazie alla Mostra Mercato e Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia. Tra gli olivi che disegnano la Fascia Olivata Assisi-Spoleto, riconosciuta dalla FAO come Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale, si organizzano escursioni e degustazioni di olio fresco, rendendo l’esperienza autunnale un inno alla terra.

A pochi chilometri, Spello con la Sagra della Bruschetta accoglie i visitatori tra pietra rosa e profumi di pane caldo, olio e vino novello. Nel cuore dei Monti Sibillini, Norcia, capitale della norcineria, è la patria del prosciutto di Norcia e del tartufo nero. Le botteghe offrono selezioni di salumi artigianali e formaggi, spesso serviti con lenticchie di Castelluccio.

Nella zona del Monte Peglia, riserva MAB UNESCO, il sottobosco offre un’abbondanza di funghi finferli e porcini, mentre tra San Venanzo, Parrano e Ficulle si organizzano escursioni guidate e degustazioni spontanee nei rifugi rurali. Infine, nella provincia di Terni Melezzole custodisce il marrone IGP, castagna di grandi dimensioni spesso servita come caldarrosta nei mercatini o trasformata in dolci. Lo Spoletino, con castagneti secolari come quello di Pompagnano, conserva varietà uniche quali la Castagna Grande o il Marrone della Vallocchia, espressioni vive di biodiversità da preservare.