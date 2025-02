‘Thea Maris’. Nelle foto il mito di Afrodite

La magia dei Bagni di Mario a Bologna, nome erroneamente attribuito dalla storia alla Conserva di Valverde – una cisterna di epoca rinascimentale – ospiterà dal 5 all’11 febbraio 2025 il progetto fotografico inedito di Anna Caterina Masotti ’Thea Maris | Risonanze del Mare’, a cura di Alessia Locatelli e organizzata da Laura Frasca, Art Manager della fotografa. Il lavoro di Anna Caterina rientra nel programma di Art City Bologna 2025.

In questo luogo suggestivo realizzato per alimentare la Fontana del Nettuno ed altri luoghi correlati all’acqua, si immergerà quindi un lavoro a sua volta legato indissolubilmente all’elemento liquido. Protagonista della narrazione di Anna Caterina Masotti è il mito di Afrodite, riletto nella chiave di una giovane adolescente in procinto di entrare nell’età adulta, immersa in un mondo in cui il mare e la natura fanno da sfondo a questa transizione cruciale.