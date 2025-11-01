TERRE DI FANANO. TRA MIRTILLI. E MARCOLFE

La scritta che accoglie chi arriva a Fanano dal fondovalle – accanto a una gigantografia di Alberto Tomba sulle piste del Cimone – è “Benvenuti nella città del mirtillo”. Il frutto del bosco è uno dei simboli di questo paese di tremila anime che ne sa aggregare molte altre durante tutto l’anno perché le sue feste, le sue ricorrenze laiche e religiose, la sua offerta culturale e paesaggistica sono ormai note anche molto lontano: in Alaska c’è una città ai piedi delle White Mountains lungo il cui fiume un emigrato dal borgo di Trignano, Felice Pedroni, trovò l’oro scatenando quella corsa alla ricchezza raccontata sapientemente da numerosi scrittori. La leggenda, ma meglio dire storia, di Felix Pedro, come si rinominò, è fortemente presente nella comunità fananese che lo ricorda a lungo e che con quella lontana città è gemellata.

Si è appena conclusa la festa principe di Fanano, “’Ste Sroden”, ma il borgo non si ferma. La sua importanza è certificata da un ente meritorio come il Touring Club Italiano che l’ha insignita della Bandiera Arancione proprio per il suo fascino e la frenetica attività. In attesa che la neve imbianchi le piste di Cimone e Cimoncino, ci saranno proiezioni in piazza Corsini e il galà (3 gennaio) al Palaghiaccio, una delle attrattive più popolari di Fanano: a esibirsi sui pattini anche Carolina Kostner, mentre la giornata sarà allietata dalla voce di Michele Bravi.

Ma è nella pietra che Fanano ha un suo simbolo: il Simposio di scultura, giunto alla ventesima edizione, attrae artisti da tutto il mondo che lavorano nel parco accanto al torrente Leo e poi regalano al paese le loro creazioni: quasi ogni edifico è sormontato da una scultura. E di pietra sono le Marcolfe e spiegare come sia nata l’usanza di posizionare questi mascheroni come difesa apotropaica – qui e in altri borghi dell’Appennino – è molto interessante e curioso.

Ci ha pensato Sara Sargenti che ha dedicato il volume ‘Teste di pietra’ proprio a questi “monumenti involontari” che ora sono patrimonio artistico e architettonico del borgo. Il mistero, spiega l’autrice, avvolge la precisa origine dei manufatti. Si sa che dovevano difendere gli uomini e gli animali che erano la loro maggiore fonte di sostentamento. La riscoperta dal punto di vista artistico si deve a una nuova generazione di scalpellini che l’hanno tramutate da immagini protettrici a opere d’arte, senza però mai tradire la funzione ancestrale, ma arricchendo quello che è un vero e proprio museo all’aperto che nella parte più antica, I Borghi, è un labirinto di stradine selciate e di edifici e cantine.

La rampa che scende di fronte alla notevole Pieve romanica di San Silvestro Papa, il duomo (XII secolo riedificata su una chiesa dell’VIII), proprio verso I Borghi raccoglie la storia della lavorazione della pietra e ci sono Marcolfe di artigiani locali: siano antiche protettrici o moderne sculture restano sempre lì a sfidarti con i loro sguardi enigmatici.