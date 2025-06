Chiare, fresche e dolci acque. Dalle Alpi alla Sicilia, fonti naturali costellano il paesaggio facendo dell’Italia la regina del termalismo in Europa, oltre a testimoniare una tradizione antica. Gli stabilimenti della Penisola non sono soltanto luoghi di relax, ma veri e propri centri di cura e contatto profondo con la natura.

Dalle Terme di Pré Saint Didier in Valle d’Aosta, con vista sul Monte Bianco, alle eleganti sorgenti di Sirmione sul Lago di Garda. Scendendo, troviamo Chianciano in Toscana, Fiuggi nel Lazio, le acque sulfuree di Saturnia, le antiche Terme di Ischia fino alle suggestive Terme di Segesta e Sciacca in Sicilia. Passando per il Veneto dove Abano – insieme alla vicina Montegrotto – forma il più grande bacino europeo per la cura delle patologie reumatiche e respiratorie.

Storicamente la cultura termale nel Belpaese nasce e si sviluppa grazie ai Romani che realizzarono in prossimità delle fonti luoghi di socializzazione, destinati oltre alla cura del corpo, alla conversazione, alla riflessione e allo svago. Nei secoli, le terme si sono trasformate, adeguandosi ai tempi senza perdere la loro funzione originaria di offrire benessere fisico e mentale attraverso il potere terapeutico delle acque.

L’Emilia-Romagna si distingue per la varietà e la qualità delle strutture termali, che la rendono una delle destinazioni più ricche e apprezzate dagli amanti del wellness. La regione vanta 23 centri ospitati in diciannove località tra colline, città d’arte e costa adriatica, unendo l’eccellenza sanitaria a un’offerta turistica articolata che coniuga salute, relax e scoperta del territorio. Le acque, ricche di sali minerali, solfuree, salsobromoiodiche e sulfuree bicarbonato-alcaline, sono indicate per trattamenti respiratori, dermatologici e reumatologici. Salsomaggiore, Monticelli, Bagno di Romagna, Riolo e Cervia sono solo alcune delle mete ideali per una pausa tra natura, storia e ricerca del benessere.