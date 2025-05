Tendenza glamping. Marmolada protagonista. Dormire sotto le stelle

Nel cuore delle Dolomiti, ai piedi della Marmolada tra le maestose vette delle Pale di San Martino e del gruppo del Sella, il Camping Marmolada Malga Ciapela è il luogo perfetto per gli amanti della montagna che vogliono vivere l’outdoor più autentico tra sport e avventura. Un’hospitality per soggiorni wild che si affianca alle proposte più tradizionali di Funivie Arabba, la società che gestisce impianti e rifugi e che d’inverno è il punto di riferimento sulle Dolomiti per sciatori con la S maiuscola.

Il Camping Marmolada Malga Ciapela è un hot spot davvero unico con tantissimo spazio per caravan, camper, roulotte e tende, e tanti comodi servizi come attrezzate aree bbq, docce e wc moderni, lavanderia e pane fresco su ordinazione.

Ma la vera chicca è senza dubbio il glamping, soluzioni esclusive per esperienze immersive originali: si può scegliere di dormire in una delle Tree Tents (tende sospese tra gli alberi), nella StarBOX (piccola costruzione di legno che ricorda le baite di montagna ispirandosi ai rifugi temporanei dei pastori, con tetto apribile per dormire sotto le stelle) o nelle originali Barrels (casette-botti di legno con tanto di vasca idromassaggio riscaldata esterna).

Il Camping Marmolada Malga Ciapela è un punto di accesso privilegiato alle tante escursioni offerte dal territorio, la base ideale per esplorare le meraviglie naturali della zona.

I trekking che partono da qui conducono a sentieri panoramici che si snodano tra boschi di abeti, pascoli alpini punteggiati di fiori, laghetti cristallini e antichi borghi, regalando viste mozzafiato su cime rocciose e ghiacciate. Per info e prenotazioni cliccare su www.campingmarmolada.it