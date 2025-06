Summer Festival, Lucca in note. Dentro le Mura una parata di star

di Paolo CeragioliVentisei anni di Lucca Summer Festival dovrebbero avere abituato il pubblico a godere di un programma di concerti plurigenere, universale e trasversale di massima qualità. In realtà si fa fatica, anno dopo anno, a credere che il meglio della musica italiana e internazionale possa calcare il palco di piazza Napoleone e quello delle Mura storiche. Ma questo accade, dal 1998, grazie al lavoro, alla competenza, all’abilità, ma soprattutto alla passione del direttore artistico e ideatore del festival, Mimmo D’Alessandro, che riesce a convincere qualsiasi star a suonare proprio nella piccola Lucca.

E sono proprio gli artisti, a loro volta, a fare da veicolo di promozione con i propri colleghi, una volta provata l’emozione di essere qui: uno tra tutti, Elton John, che al Summer ha fatto tappa sei volte, a partire dalla seconda edizione, nel 1999. Nel cast di quest’anno piace segnalare l’unica data italiana di Jennifer Lopez, che sarà anche l’unica ad avere come scenario le Mura seicentesche, così come i ritorni di Santana, Thirty Seconds to Mars, Alanis Morissette e Bryan Adams, la prima volta di Simple Minds e Morrissey, l’imperdibile ‘solo’ di Nick Cave e l’esordio fuori dai circuiti classici del Maestro Riccardo Muti, che ‘rockstar’ lo è a tutti gli effetti.

Tra gli artisti italiani, dopo una lunga assenza, Riccardo Cocciante e i giovani Irama e Ghali. Ma solo leggendo il programma completo ci si può rendere conto di come il Summer sia ormai una delle manifestazioni più importanti non solo in Italia ma anche in Europa. Sono tanti però i desideri ancora non realizzati dal ‘patron’ Mimmo D’Alessandro, che promette sempre nuove sorprese per le prossime edizioni: insomma, una garanzia.

Ecco il fantastico cast del calendario 2025: Antonello Venditti (28 giugno), Dream Theater (1° luglio), Santana (3 luglio), Irama (4 luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (che vesrà come special guest Lacuna Coil - Mbr, 6 luglio), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Riccardo Cocciante (12 luglio), Robert Plant (13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Pet Shop Boys (20 luglio), Jennifer Lopez (21 luglio), Riccardo Muti (22 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Morrissey (26 luglio), Bryan Adams (27 luglio).