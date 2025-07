‘Spartivento’. Hotel da favola sul mare cristallino

Conta tutto. La location su una scogliera a picco sul mare in una zona nota come Capo Spartivento, all’estremità occidentale del Golfo di Cagliari. La potenza del faro con una gettata del fascio luminoso tra le più potenti del Mediterraneo. Ma anche la nomea del primo edificio italiano di questo tipo riconvertito per l’hospitality di lusso grazie al padrone di casa, Alessio Raggio, un visionario con l’ossessione del recupero rigenerativo di beni speciali situati in luoghi di grande suggestione. Di proprietà demaniale ma in concessione per l’attività alberghiera, l’hotel Capo Spartivento ha 10 camere ricavate nel Faro (tutt’ora funzionante) e nella residenza semaforisti, arredi ibridi che mischiano le ambientazioni marinare con il vintage, due piscine, un ristorante esclusivo curato dallo chef Nicola Vacca. E uno standard 5 stelle (www.farocapospartivento.com) con prezzi per la doppia con colazione che variano tra i 500 e i 1200 euro.