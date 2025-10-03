’Social at Seven’ a Roma. L’aperitivo gourmet sulla Grande Bellezza

La Capitale vista dall’alto, al tramonto, con il clima ancora mite, ottima compagnia, una cornice di estremo lusso ed eleganza, ma soprattutto cucina raffinata che guarda ai vari Paesi del mondo. Tutto questo – e molto altro – sono i Social at Seven, gli aperitivi organizzati dal celebre cinque stelle Hassler di Roma nella terrazza che guarda alla Grande Bellezza. Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di ottobre e, sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati, possiamo anticipare che il percorso culinario, iniziato dalla cucina asiatica e proseguito con quella messicana, potrà forse vedere una gustosa tappa spagnola.

Dopo il successo della serata inaugurale svoltasi l’1 luglio, lo scorso 17 settembre si è tenuto il secondo evento dell’esclusiva rassegna gastronomica dell’Hotel Hassler, nella splendida cornice della terrazza al settimo piano, con vista panoramica su Roma da Trinità dei Monti. Protagonista del secondo appuntamento è stata la chef Diana Beltran, anima creativa dei ristoranti El Tiburon, La Cucaracha e Maybu, che ha portato in quota i sapori autentici della cucina messicana per un aperitivo indimenticabile. Tra i piatti iconici della Chef si sono potuti assaggiare Ceviche di salmone con mango verde, Polpette al chipotle, Taquito al pastor e Churros con dulce de leche.

Ad accompagnare i piatti, tre cocktail pensati per esaltare il gusto esotico e pungente della cucina messicana: Paloma, Mezcal Negroni e Margarita. Durante la serata di inaugurazione, invece, la terrazza al settimo piano, con una delle viste più belle su Roma, ha fatto da palcoscenico allo showcooking dei sushi master Chiho Mikami e Shima di Kiko Sushi Bar, mentre il sole tramontava su Piazza di Spagna. Ad arricchire l’aperitivo, le eleganti bollicine Franciacorta Contadi Castaldi, nelle versioni Brut e Rosé. Per rendere l’atmosfera dei Social at Seven ancora più coinvolgente, ogni evento si conclude con musica live, che nel caso di settembre è stata un’esibizione di Mariachi e a seguire un DJ set.

Per chi non lo conoscesse, l’Hotel Hassler – uno dei più famosi ed esclusivi della Capitale – si trova nel cuore del centro storico, sulla sommità della scalinata di Trinità dei Monti. L’Hassler è però anche la sede perfetta per vacanze in Spa, conferenze, ristorazione gourmet, matrimoni e altro. Tutti gli aperitivi Social at Seven si svolgono a partire dalle 19 – come lascia intendere il nome – fino al calare del sole. Per restare aggiornati su date e ospiti basta consultare il sito dell’hotel, su www.hotelhasslerroma.com