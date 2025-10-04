SICILIA DI GUSTO. PROVOLA, SALUMI. E PISTACCHI

Nel cuore dei Nebrodi, a nord-est della Sicilia, in autunno i boschi si animano con la raccolta dei funghi porcini e del tartufo nero, che trovano il loro regno a Capizzi, piccolo centro della provincia di Messina. Qui il sottobosco regala prodotti che si fanno protagonisti di piatti come la pasta ai funghi o i risotti con scaglie di tartufo. La zona è celebre anche per la provola di Capizzi e i salumi di suino nero dei Nebrodi. Nelle vicinanze, Cesarò e Caronia ospitano mercati stagionali in cui acquistare funghi freschi, creme spalmabili e conserve artigianali.

Spostandosi verso ovest, le Madonie offrono altre sorprese gastronomiche. A Petralia Sottana, borgo medievale affacciato sulle montagne, l’autunno si celebra con pietanze robuste: la guastedda fritta, il "risu niru" petralese e le zuppe di legumi, simboli di una cucina povera ma saporita. A Cefalù le castagne arrosto scaldano le mani e l’anima durante le prime frescure di ottobre, spesso abbinate al dolce tipico locale, il buccellato, a base di fichi secchi, noci e spezie.

Nel cuore della Sicilia, a Gagliano Castelferrato (Enna), prende vita uno dei rituali più antichi della stagione: la preparazione della mostarda di fichidindia, versata fumante in formelle di terracotta e lasciata rapprendere al sole. I fichi d’India, emblema dell’isola, si trovano anche a San Cono protagonisti di interi menù e a Militello Val di Catania per la mostarda, le marmellate e i dolci. L’autunno è anche il tempo dell’uva da tavola, del melograno e dei fichi freschi: ingredienti che si combinano con i formaggi ovini nelle insalate.

Sul versante orientale, l’Etna domina il paesaggio e la gastronomia. Le sue pendici, intrise di minerali, danno vita a castagne farinose e dolci, raccolte a Nicolosi, Zafferana Etnea e Bronte, dove convivono con un’altra eccellenza assoluta: il pistacchio di Bronte Dop. Le fiere autunnali di questi centri, come l’Ottobrata Zafferanese o la Sagra della Castagna, sono occasioni per assaggiare queste delizie in versioni dolci e salate. Il miele di Zafferana, in particolare nelle sue varianti di zagara, castagno e arancio, aggiunge una nota dorata alle tavole autunnali.

Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, celebra i fichidindia in tutte le loro declinazioni, mentre le colline che circondano Ribera e Caltabellotta iniziano a produrre gli agrumi d’autunno, tra cui mandarini e arance. È in questi territori che si riscoprono anche il melograno, sempre più presente nelle cucine gourmet, e il vino novello. La provincia di Trapani svela una produzione interessante di zucche rosse, protagoniste di piatti semplici come vellutate o risotti. A Scordia, nel catanese, la Festa della Zucca è un’occasione per riscoprire questa cucurbitacea dolce e versatile; nei mercati contadini di Siracusa e Catania le zucche si vendono ancora intere, esibite come trofei del raccolto.

A novembre la Sicilia ricorda i propri defunti con ‘dolcezza’. È il tempo della frutta martorana, capolavoro di arte pasticcera a base di pasta di mandorla. Di base si trovano a Palermo, ma in tutta l’isola si preparano anche le ossa dei morti e le rame di Napoli, dolci simbolici che accompagnano i racconti familiari nelle serate d’autunno. A chiudere il pasto, un sorso di passito di Pantelleria, zibibbo o rosolio agli agrumi. Info su www.visitsiciliy.info.