Si comincia da Genova con le viuzze che portano al mare. E poi ci si divide fra il Levante con la costa frastagliata e il Ponente dove le spiagge prendono il sopravvento

C’era una volta una gatta... ma Boccadasse c’è sempre, con quella vecchia soffitta che dà sul mare dove Gino Paoli compose i versi che fanno parte a pieno titolo della storia della poesia musicale contemporanea italiana. Quando da corso Italia accanto alla chiesa di Sant’Antonio così cara ai marinai si scende su una delle calette più suggestive e romantiche della Liguria, si capisce come mai qui hanno potuto mettere a frutto le proprie doti personaggi come Luigi Firpo, Luigi Tenco, a cui è dedicato l’affaccio sul porticciolo, e Fabrizio De André: quando si ascolta “Creuza de ma” non si può fare a meno di pensare alle ripide viuzze che arrivano al mare, magari dal Castello Turcke e dal Belvedere di Capo Santa Chiara, che divide questo borgo da Vernazzola. Boccadasse è l’inizio della Liguria di Levante che, se vogliamo, ha per tutta la sua lunghezza fino a Lerici e Bocca di Magra verso la Toscana alcuni dei luoghi più romantici e mirabili che esistano.

E non solo le Cinque Terre, in cui l’afflusso di turisti rischia in qualche modo di fare perdere l’essenziale; pensate a Porto Venere e alla chiesa di San Pietro in cima al promontorio: raggiungerla per una promessa d’amore è una delle cose più suggestive che si possano fare. E se si pensa a Lerici, San Terenzo e Tellaro non si può che collegare la loro storia a Lord Byron, che qui soggiornò, ma soprattutto a Percy Bisshe Shelley, il grande poeta romantico inglese che aveva scelto Villa Magni come sua dimora e che morì per un naufragio mentre vi tornava da un viaggio a Livorno.

Dicevamo del Levante genovese: sarà un caso se il Golfo che passati Nervi e Bogliasco si apre fino al Monte di Portofino è il Paradiso? Sori, dove riposa Paolo Villaggio, Recco, che non è solo focaccia al formaggio, e Camogli con la storia della sua marineria, sono, ogni borgo a suo modo, perle senza tempo dove si respira un’aria particolare. E se proprio vogliamo, non sono romantiche solo le mille calette che verso est si aprono su una costiera frastagliata ed eroica, se pensiamo ai coltivatori delle viti alle Cinque Terre. Ma sono altresì stupefacenti alcuni paesini dell’entroterra con i loro castelli e le case arroccate sulla collina che diventa montagna. Santo Stefano d’Aveto, ad esempio, è meta consigliata per la sua salubrità; Suvero è un borgo grazioso della Val di Vara su cui domina la Rocca dei Malaspina che sta lì a ricordare il nostro passato.

Il Ponente è diverso: qui la lingua di sabbia prende il sopravvento sulle rocce e ci accompagna verso la Francia con meno declivi che non vuol dire che non si siano luoghi dove il cuore ha sempre ragione. Un esempio fra tutti? Varigotti a ovest di Savona ha una costa preziosa che attrae per i suoi silenzi nell’antico borgo saraceno dominato dalla Torre e dal Castrum Longobardo. Passeggiare lungo la spiaggia dà un senso di pace infinita. E poco oltre, Finalborgo è un piccolo maniero dove il tempo sembra fermarsi. Ma in fondo ogni passo fatto in Liguria può portare a qualcosa di romantico, di poetico, ricordandosi questa regione, in ogni mese dell’anno, di essere immersa nella storia e nella natura come poche altre.