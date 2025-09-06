Si celebra l’agnello tra passeggiate ed escursioni in alta quota

È definita la patria degli alpinisti Günther e Reinhold Messner. Qui la natura è davvero incontaminata e, nell’aria, si percepisce ovunque l’entusiasmo e l’orgoglio che gli abitanti del posto nutrono nei confronti della loro terra e dei loro prodotti e che riescono a trasmettere ai visitatori. Benvenuti in Val di Funes, una regione verdissima dell’Alto Adige controllata dalle ’sentinelle’ del Gruppo Odle. Le Odle della Val di Funes vengono spesso indicate come una distinzione dalle Odle di Eores che si trovano sul lato opposto, a nord della valle.

La vetta più elevata delle Odle, che in ladino sono chiamate ’Odles’ (aghi), è il Sass Rigais, alto 3.025 metri. Le impressionanti formazioni rocciose della patria di Reinhold Messner possono essere conquistate attraverso numerose vie di arrampicata e sentieri. In questo luogo magico, dal 3 al 10 ottobre, si terrà la Settimana dell’Agnello. Durante questo periodo, le aziende partner legate alla pecora con gli occhiali (Villnösser Brillenschaf) proporranno nel loro menù diverse specialità a base di questa razza ovina, deliziando così gli ospiti con esperienze culinarie locali.

Nell’ambito della Settimana dell’Agnello verrà inoltre presentato il ’Bergstyle Aperitivo’, un’iniziativa molto originale e molto apprezzata. In tutti gli esercizi aderenti alla settimana tematica verranno serviti finger food con specialità di prodotti locali abbinati agli aperitivi creati per l’occasione.

Sempre in Val di Funes – nella fattispecie a Santa Maddalena – il 4 e 5 ottobre si terrà la festa ’Speck e Piacere’, un tradizionale mercato contadino attorno allo smisurato mondo dello speck (specialità culinarie come speck, pane contadino e ’tirtlen’). Non mancherà l’intrattenimento musicale.

Egidio Scala