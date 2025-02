Segavecchia. Una leggenda intramontabile

Nel cuore della Romagna il carnevale continua anche in Quaresima, grazie all’antica tradizione della Segavecchia che celebra il ciclo di vita, morte e rinascita.

Secondo la leggenda una giovane sposa, che era incinta, fu presa da una voglia irrefrenabile di mangiare un salsicciotto bolognese, ma in tempo di Quaresima, per il suo peccato, fu condannata a morte. Per non farsi riconoscere si travestì da vecchia, ma il boia le inflisse la punizione segandola a metà.

La Segavecchia tornerà quest’anno a Forlimpopoli dal 22 al 30 marzo, con spettacoli, maschere di cartapesta e gastronomia, poi dal 27 al 30 marzo a Cotignola, nel Ravennate, sempre tra folklore e tradizione. Ma la festa ‘sconfinerà’... anche dopo Pasqua, il 21 e 26 aprile, con l’antico Carnevale di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, che risale al 1886.

