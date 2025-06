Come saranno i viaggi del futuro: ecco 5 scenari dal 2035

L'iconica serie tv 'Spazio 1999' prevedeva che a fine dello scorso millennio avremmo avuto una base lunare Alfa, dove vivere e lavorare. Prima del giro di boa degli anni duemila sulla Luna ci siamo stati ma il suolo del satellite terrestre non è ancora ua meta per vacanze alternative.

Anche 2001 Odissea nello spazio ci mostrava degli astronauti diretti su Giove e in una lotta ferale col computer di bordo Hal, che uccideva gli umani per non essere 'spento'. Dal pianeta rosso siamo ancora lontani ma l'Intelligenza artificiale, agli albori, comincia oggi ad essere sempre più indispensabile nelle nostre vite.

Tra aspirazione alla conquista di altri mondi e vite sempre più tecnologiche ed affidate a cervelli robotici, nel 2025 ci limitiamo a programmare, o a vivere, la nostra vacanza ideale. Se siamo ancora alle prese con app, piattaforme, indugiamo tra biglietti elettronici e cartacei, il futuro del viaggio sarà diverso, nell'arco di 10 anni, così come cambieranno le nostre abitudini gastronomiche.

Ne è certa Omio, piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali, che ha pubblicato la prima edizione del report Omio 2035: Future Journeys, realizzato in collaborazione con The Future Laboratory, una delle maggiori società di consulenza strategica previsionale, e con un panel di professionisti del settore. Lo studio, basato su interviste ad esperti, ricerche esclusive, insight sui viaggi e approccio teorico, approfondisce le prospettive dei viaggiatori del futuro, dalla decisione della meta prima della partenza, passando per le interazioni durante il viaggio, fino alle strategie di fidelizzazione. E rivela le cinque tendenze chiave che influenzeranno i comportamenti futuri dei viaggiatori fino al 2035.



Fonte: Omio. Hanno contribuito al report Roya Zeitoune, Head of Culture and Trends EMEA, YouTube; Dimitrios Tsivrikos, Psicologo dei consumi e delle imprese, University College London; Rohit Talwar, Futurista e CEO di Fast Future; Martin Raymond, Co-fondatore di The Future Laboratory; Veronica Diquattro, Presidente B2C Europa di Omio