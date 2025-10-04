SAPRI: LA STORIA. INCASTONATA. FRA DUE GOLFI

La storia segna dei luoghi e li fa diventare mito anche se l’impresa per la quale erano stati scelti ha un esito negativo. Così è stato per Sapri, il comune salernitano – l’ultimo della Campania prima della lucana Maratea – nel Golfo di Policastro – che delimita il Cilento – da dove Carlo Pisacane con il suo manipolo di repubblicani voleva fare partire la rivoluzione anti borbonica ordita da Mazzini. Andò molto male, ma nella memoria collettiva rimangono i versi di Luigi Mercantini che descrivono la fine tragica della spedizione dagli occhi di una giovane spigolatrice che si era innamorata di un ragazzo con i riccioli d’oro e gli occhi azzurri.

I versi sono quelli che iniziano "Eran trecento, erano giovani e forti...". La statua della spigolatrice, adagiata sullo scoglio dello Scialandro, è ancora lì a guardare verso la baia e inseguire i nostri mancati eroi. Suggestioni varie di una riviera che guarda alla Basilicata e che è cinta dai monti del Cilento e dagli Alburni, una zona patrimonio dell’Unesco e ricca di siti di grande interesse. Delimitata a nord proprio dal Golfo di Salerno e che arriva al Golfo di Policastro al centro del quale si trova in territorio campano Sapri.

Sulla costa il Cilento – che è molto amato dai turisti per la sua varietà di paesaggi – ha una lunghezza di circa 100 chilometri con alcune località di grande prestigio e con impronte di civiltà che hanno circa 200mila anni, per non parlare della grande importanza che la zona ha avuto nella cultura ellenistica e della natura che riserva nella zona insediamenti e grotte di pregio.

Una località imperdibile è Palinuro, con il suo promontorio tra i più suggestivi del Cilento, le tante spiagge spettacolari dall’acqua cristallina e le affascinanti grotte carsiche. Per chi ama camminare nella natura, con il Sentiero della Primula si percorrono 14 chilometri sul promontorio con una vista mozzafiato sul mare e l’interno. A Marina di Camerota si possono godere promontori rocciosi a strapiombo sul Mar Tirreno alternati a spiagge dall’aspetto tropicale.

Un altro paradiso per gli appassionati di mare è Punta Licosa con le sue spiaggette rocciose e i fondali cristallini; nell’omonima isoletta che affianca il promontorio è nata la leggenda della sirena Leucosia. Per arrivare alla Punta, partono sentieri panoramici da San Marco di Castellabateod Ogliastro Marina. Ma raggiungerla in barca è ancora più romantico. Come suggestivo è concludere il proprio percorso alla Baia di Trentova, nel comune di Agropoli, gioiello paesaggistico protetto dal Parco.