Sapori genuini tra mistrà funghetti dolci e chichì ripieno

Offida – fascinoso borgo delle Marche – si trasforma nella Città del Sorriso: questo appellativo si deve anche al Carnevale Storico, uno dei più importanti e antichi della regione. I festeggiamenti sono iniziati il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio, e proseguono poi – tra la Domenica degli Amici, i Veglionissimi, Lu Bov Fint (il bove finto) e l’allegra sfilata dei Vlurd – per diverse giornate. In occasione del Carnevale, ma anche in un altro periodo dell’anno, vale la pena fermarsi a pranzo o cena, perché la cucina offidana seduce con sapori autentici, genuini.

Tra le specialità si annoverano i funghetti dolci, i maccheroncini di Campofilone, il chichì ripieno; da non dimenticare i vini, come il Passerina e il Rosso Piceno, che arricchiscono ogni pasto con una nota di eccellenza. Il mistrà, un liquore all’anice, rappresenta invece un delizioso epilogo a tavola.

C.G.