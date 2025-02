Sansicario. La montagna piemontese è ’Majestic’

Il nome Sansicario magari non dice molto, ma siamo in una delle zone più rinomate delle Alpi per il turismo invernale. Comune di Cesana Torinese, comprensorio della Vialattea, Sestriere e Sauze d’Oulx poco lontane. La montagna delle Olimpiadi invernali 2006, insomma, destinazione prediletta della famiglia Agnelli. E’ qui, ai 1.700 metri d’altitudine di Sansicario Alto, in fronte al maestoso monte Chaberton, che Bluserena ha aperto il Sansicario Majestic, suo primo albergo in montagna, completamente rinnovato e rilanciato nel 2023.

Un nuovo capitolo per il brand abruzzese delle vacanze in famiglia, specializzato nei villaggi al mare con ben 13 strutture distribuite in cinque regioni. Ora, il gruppo diretto da Marcello Cicalò ha deciso di puntare anche sulla montagna, per ora esclusivamente in inverno, partendo appunto dalle Alpi torinesi ma guardando già alla possibilità di aprire altre strutture, come confermano fonti interne. Non un caso isolato ma una precisa strategia di sviluppo, quindi, dettata innanzitutto dalla necessità di destagionalizzare, garantendo business al gruppo e continuità lavorativa ai collaboratori non solamente d’estate, come evidenzia il direttore del Sansicario Majestic, Giuliano Mascelloni il quale, a proposito di continuità lavorativa, è anche direttore del Kalidria Hotel & Thalasso Sspa, cinque stelle in Puglia, una delle strutture di punta di Bluserena.

"Abbiamo molti repeaters – spiega – famiglie che trascorrono le vacanze estive da noi e ora vengono qui a fare la settimana bianca. D’altronde la fidelizzazione del cliente è uno dei nostri tratti distintivi, grazie anche al programma di sconti per cui più prenoti e più risparmi".

Primo punto di forza del Sansicario Majestic è ovviamente il territorio, con uno dei comprensori sciistici più ampi e affascinanti dell’intero arco alpino, la Vialattea, cui l’albergo aggiunge l’esperienza Bluserena coi suoi comfort e servizi (spa, piscina, palestra e ristorante con ampia scelta alla carta non possono mancare).

Spicca la particolare attenzione a bambini e ragazzi, con il mini-club che oltre alla classica animazione prevede l’accompagnamento e l’assistenza sulle piste per le lezioni di sci, seguita dal pranzo tutti insieme con gli animatori. I genitori possono così godersi le loro sciate in autonomia e tranquillità, sfruttando anch’essi il servizio navetta dall’albergo e soprattutto lo ski box riservato a ridosso degli impianti, con armadietto personale legato al numeri di camera, dove riporre l’attrezzatura per evitare di portarla ogni volta avanti e indietro dall’hotel.

E chi non ama gli sci, ai piedi può mettere le ciaspole per avventurarsi lungo i numerosi sentieri invernali, nei boschi a cavallo tra Italia e Francia, oppure optare per una gita in motoslitta o una visita alla cittadina medievale di Briançon, gioiellino francese a pochi chilometri dal confine.