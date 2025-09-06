SAN BARTOLO. UN PARCO. A PICCO SUL MARE
Il Parco Naturale del San Bartolo, lungo una costa rialzata che spezza l’uniformità sabbiosa dell’Adriatico, in stagione autunnale sprigiona un magnetismo unico: falesie vive sospese sul blu, vegetazione rigogliosa che vira verso tonalità più calde, sentieri solitari, borghi affacciati su scorci da cartolina, calette ciottolose dove l’onda mormora piano. Qui natura e cultura costruiscono un rapporto armonico, dove si fondono biodiversità, iniziative e cammini tra ambienti boschivi, macchia mediterranea, campi coltivati, filari, balconi naturali e tratti costieri.
Chi desidera condividere momenti a due può scegliere uscite guidate che intrecciano versi, storia locale, aneddoti e brindisi su punti panoramici, oppure muoversi in autonomia seguendo cartine e mappe aggiornate; lungo i percorsi vale la pena prendersi del tempo per fotografie, soste lente, bagni di sole fuori stagione e discese verso rive appartate, raggiunte a piedi dal monte per tuffi nelle acque limpide. Tra le mete imprescindibili vi è la spiaggetta di Fiorenzuola di Focara, inserita da The Guardian tra le quaranta più belle d’Europa e Bandiere Blu delle Marche; il borgo fortificato, costruito fra X e XIII secolo, con il campanile di Sant’Andrea e i vicoli che sussurrano al vento, domina l’Adriatico dall’alto del colle.
La discesa verso la riva, lungo un tracciato asfaltato poco oltre il chilometro, regala vedute romantiche all’ora del tramonto; in basso, ciottoli chiari e trasparenze marine compongono un microcosmo intimo, ideale per coppie che cercano quiete e intimità. Poco più a nord, Gabicce Mare unisce anima sabbiosa e inclinazione rocciosa in un unicum reso possibile dal vicino rilievo; la località, da tempo premiata con duplice riconoscimento ambientale, offre comfort balneare e una salita verso Gabicce Monte, sul crinale del Monte Accio, dove il cuore del borgo corre tra viuzze fino a piazza Valbruna. Dall’alto, il panorama abbraccia l’intero golfo, suggerendo cene emozionanti dopo ore trascorse sulla spiaggia.
Questa dorsale è anche una patria di motori, amata dalle coppie di centauri: strade sinuose, saliscendi morbidi, orizzonti che si aprono tra colline e mare, itinerari che collegano entroterra e litorale, progettati dall’associazione Terra Piloti Motori per valorizzare borghi, parchi, rocche, castelli e località premiate con riconoscimenti balneari. Un invito a salire in sella e trasformare la guida in parte dell’esperienza, fra curve eleganti e approdi romantici dove fermarsi per un bacio, un caffè, un tramonto. Per un itinerario in moto all’insegna dell’amore, si può partire da Pesaro e inseguire le curve del promontorio fino a Fiorenzuola, scendere alla riva per un pomeriggio raccolto, risalire al borgo per fotografie dorate, quindi puntare verso Gabicce, raggiungere il belvedere e concludere con una passeggiata serale. In alternativa, si può combinare un’esperienza culturale tra collezioni motociclistiche al celebre Museo Benelli e un approdo sul litorale, scegliendo una caletta ciottolosa o una spiaggia attrezzata.