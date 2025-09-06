Salendo in cima verso le malghe. Panorami da sogno e percorsi Kneipp

I colori che non ti aspetti. Quelli di una natura che muta senza sosta e che si confonde in una tavolozza dai cromatismi tenui, rilassanti, romantici. Il giro tra le malghe della Valle di Altafossa è una vera e propria esperienza dei sensi. In autunno la Valle – ci troviamo nei pressi di Maranza – si trasforma in un paesaggio da fiaba grazie al tipico foliage stagionale. Per immergersi a pieno nel suo fascino tra il romantico e il selvaggio, è consigliato il sentiero che fa il giro delle malghe per raggiungere stazioni Kneipp e comode aree di sosta.

Di facile percorrenza e lungo circa 5 chilometri, il percorso fa tappa alla ’Malga Wieser’, con caseificio e servizio di noleggio bici per il rientro e la ’Malga Pranter Stadl’, che accoglie grandi e piccoli con un laghetto, una fattoria didattica e un divertente parco giochi. Nel dettaglio, si parte dal parcheggio a pagamento nella Valle d’Altafossa e bisogna seguire il sentiero forestale ombreggiato e quasi pianeggiante fino alla zona Kneipp. Da qui, il sentiero prosegue senza grandi dislivelli fino alla ’Malga Großberg’. Lasciato il bosco alle spalle, il panorama si apre sull’incantevole e soleggiata Valle d’Altafossa.

Il sentiero, ben segnalato e senza difficoltà di orientamento, segue un piccolo ruscello che serpeggia attraverso il paesaggio.

Alla fine della valle, ecco il bellissimo Rifugio Wieser e proprio la ’Malga Pranter Stadl’ (1.850 metri), entrambe destinazioni ideali per una sosta all’insegna del relax e dei sapori genuini di montagna. Per i più allenati, ancora per tutto il mese di settembre è possibile proseguire fino alla Cima Lago Grande, da cui godere di un panorama mozzafiato sulle vette circostanti.

