Ritorna ’Insolito Marsala’. Viaggio tra mixology d’autore e cucina sperimentale

di Violetta De NicolaisVia alla seconda edizione di Insolito Marsala, progetto che dal 26 al 27 settembre e dall’1 al 4 ottobre porterà in città un nuovo racconto di cibo, vino e convivialità come strumenti di futuro e di trasformazione.

Non un festival né una sagra, ma un percorso che unisce eccellenze enogastronomiche e sperimentazione. All’Enoteca di Palazzo Fici e nelle cantine aderenti, i vini di Marsala incontreranno grandi DOP italiani – dal Parmigiano Reggiano al Culatello di Zibello, dal Gorgonzola alla Mozzarella di Bufala, fino al Limone di Siracusa – in abbinamenti a numero chiuso raccontati da sommelier, storici della gastronomia e comunicatori.

Accanto alle degustazioni, spazio a ospitalità, cultura e innovazione: cene esclusive, pairing inattesi, arte urbana e momenti di formazione che trasformeranno Marsala in un laboratorio di gusto e idee. Il Future Cooking Lab dell’Università di Parma porterà “assaggi dal futuro”: gelati all’azoto liquido, bolle edibili di vino o caffè, cocktail geometrici, schiume rarefatte.

La sera, la città diventa palcoscenico di due iniziative: Sicilia in Tavola, con menù dedicati ai prodotti agricoli simbolo dell’isola, e il Marsala Insolito Menù, che vedrà ristoratori locali e grandi chef siciliani reinterpretare piatti a base del celebre vino. A seguire, il Safari Mixology Tour, in collaborazione con Bargiornale, guiderà i visitatori tra i locali del centro con alcuni dei migliori bartender dell’isola, in un percorso notturno tra cocktail e convivialità.

Il programma si arricchisce con le voci del food&wine: Enza Bergantino rifletterà sull’enoturismo come arte dell’autenticità, invitando a “conversazioni irregolari, quelle che restano come un vino che sorprende al secondo sorso”. Lluís Tolosa (Guía de Vinos de La Vanguardia) esplorerà il racconto del vino; Stefano Nincevich porterà la scena bar contemporanea dentro Insolito; Marco Porzio rilancerà il ruolo delle confraternite come ponte tra comunità e grandi DOP. Ci saranno anche Alessandra Ravaioli con la sua esperienza sulla comunicazione agroalimentare e Michael Shelton (Mymenu) sui nuovi strumenti digitali per migliorare il customer journey.

A completare il quadro, i creator Eva Andrini e Mirko Tassin racconteranno Marsala in tempo reale, con uno storytelling digitale capace di restituire l’atmosfera e le emozioni delle giornate. Promosso dall’Associazione Eureka Cultura e Innovazione, con il sostegno del Comune di Marsala, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di Unioncamere Sicilia, consorzi e partner privati, l’evento ribadisce la capacità della città di essere crocevia di storie e innovazioni. Il programma completo è online su insolitomarsala.com.