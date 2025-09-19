  1. Home
  2. Viaggi
  3. Ritorna ’Insolito Marsala’. Viaggio tra mixology d’autore e cucina sperimentale

Ritorna ’Insolito Marsala’. Viaggio tra mixology d’autore e cucina sperimentale

di Violetta De Nicolais Via alla seconda edizione di Insolito Marsala, progetto che dal 26 al 27 settembre e dall’1 al...

di Redazione Itinerari
19 settembre 2025
Marsala farà da cornice alla manifestazione. che porterà in città una nuova narrazione del cibo

Marsala farà da cornice alla manifestazione. che porterà in città una nuova narrazione del cibo

XWhatsAppPrint

di Violetta De NicolaisVia alla seconda edizione di Insolito Marsala, progetto che dal 26 al 27 settembre e dall’1 al 4 ottobre porterà in città un nuovo racconto di cibo, vino e convivialità come strumenti di futuro e di trasformazione.

Non un festival né una sagra, ma un percorso che unisce eccellenze enogastronomiche e sperimentazione. All’Enoteca di Palazzo Fici e nelle cantine aderenti, i vini di Marsala incontreranno grandi DOP italiani – dal Parmigiano Reggiano al Culatello di Zibello, dal Gorgonzola alla Mozzarella di Bufala, fino al Limone di Siracusa – in abbinamenti a numero chiuso raccontati da sommelier, storici della gastronomia e comunicatori.

Accanto alle degustazioni, spazio a ospitalità, cultura e innovazione: cene esclusive, pairing inattesi, arte urbana e momenti di formazione che trasformeranno Marsala in un laboratorio di gusto e idee. Il Future Cooking Lab dell’Università di Parma porterà “assaggi dal futuro”: gelati all’azoto liquido, bolle edibili di vino o caffè, cocktail geometrici, schiume rarefatte.

La sera, la città diventa palcoscenico di due iniziative: Sicilia in Tavola, con menù dedicati ai prodotti agricoli simbolo dell’isola, e il Marsala Insolito Menù, che vedrà ristoratori locali e grandi chef siciliani reinterpretare piatti a base del celebre vino. A seguire, il Safari Mixology Tour, in collaborazione con Bargiornale, guiderà i visitatori tra i locali del centro con alcuni dei migliori bartender dell’isola, in un percorso notturno tra cocktail e convivialità.

Il programma si arricchisce con le voci del food&wine: Enza Bergantino rifletterà sull’enoturismo come arte dell’autenticità, invitando a “conversazioni irregolari, quelle che restano come un vino che sorprende al secondo sorso”. Lluís Tolosa (Guía de Vinos de La Vanguardia) esplorerà il racconto del vino; Stefano Nincevich porterà la scena bar contemporanea dentro Insolito; Marco Porzio rilancerà il ruolo delle confraternite come ponte tra comunità e grandi DOP. Ci saranno anche Alessandra Ravaioli con la sua esperienza sulla comunicazione agroalimentare e Michael Shelton (Mymenu) sui nuovi strumenti digitali per migliorare il customer journey.

A completare il quadro, i creator Eva Andrini e Mirko Tassin racconteranno Marsala in tempo reale, con uno storytelling digitale capace di restituire l’atmosfera e le emozioni delle giornate. Promosso dall’Associazione Eureka Cultura e Innovazione, con il sostegno del Comune di Marsala, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di Unioncamere Sicilia, consorzi e partner privati, l’evento ribadisce la capacità della città di essere crocevia di storie e innovazioni. Il programma completo è online su insolitomarsala.com.

© Riproduzione riservata