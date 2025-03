Ripatransone, perla del Piceno. Un balcone sulle Marche con vicoli storici da primato

In provincia di Ascoli Piceno c’è un borgo conosciuto perché sembra che custodisca tra le sue mura il vicolo più stretto d’Italia. È possibile attraversarlo muovendosi in posizione laterale per un’esperienza unica e originale. Trovarlo è semplice, in quanto lo identifica un cartello ben visibile, in cui peraltro si attesta lo studio effettuato dal professor Antonio Giannetti in merito alla sua identificazione e accurata misurazione.

Se già prima Ripatransone era insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano ed era considerato per il suo panorama senza eguali il Belvedere del Piceno, da poco è anche entrato ufficialmente nel Club dei Borghi più Belli d’Italia, una certificazione che premia l’eccellenza storica, artistica e paesaggistica dei piccoli comuni italiani. "Questo traguardo è il frutto di un lungo lavoro durato circa quattro anni dalla richiesta sino all’ultimo sopralluogo e poi al riconoscimento vero e proprio – spiega il Sindaco Alessandro Lucciarini –. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché siamo l’unico comune nelle province di Ascoli Piceno e Fermo ad avere entrambe le certificazioni".

Dall’ampia balconata, a cui si accede passando sotto la rinascimentale Porta di Monte Antico, si apre una vista sensazionale che va dalle montagne al mare, sorvolando le dolci colline. Passeggiando fino al centro storico ci si potrà soffermare qualche minuto in Piazza Matteotti, con le sue belle logge e i palazzi antichi, per poi imboccare vicoli in discesa e in salita, esplorando il borgo nel suo caratteristico impianto simile a un labirinto. Da visitare sono poi il Duomo di San Gregorio Magno, la Chiesa di Sant’Agostino con il Museo Vescovile, Piazza XX Settembre in cui si affaccia il Palazzo Municipale, il Teatro ’Luigi Mercantini’ e la Corte Medievale delle Fonti, utilizzata d’estate come teatro aperto per eventi. Altrettanto interessanti sono il Museo Civico Archeologico "C. Cellini" e il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana; la Pinacoteca-Gipsoteca a Palazzo Bonomi Gera e, nella stessa sede, il Museo Storico Etnografico riapriranno nell’anno in corso.

Pur non rientrando nell’area del cratere, Ripatransone ha subìto dei danni a causa del terremoto ed è quindi destinatario di finanziamenti da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli; tra le aree attualmente inagibili in fase di recupero un’ala del Palazzo Comunale, la Chiesa di San Filippo e altri edifici sacri. A tavola suggeriamo di ordinare il ciavarro, piatto tipico della cucina contadina, e lo stoccafisso in salsa. A rendere, però, il borgo famoso in tutta Italia è anche la manifestazione folcloristica del Cavallo di fuoco, risalente al 1682 circa: si tratta di una rievocazione storica che si tiene la prima domenica dopo Pasqua, in coincidenza con la ricorrenza della Madonna di San Giovanni. L’evento, molto sentito dalla popolazione locale e non solo, è considerato Patrimonio d’Italia per la Tradizione. Info su www.visitripatransone.it