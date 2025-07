Remo. Salvadori nella Sala delle Cariatidi

Palazzo Reale presenta Remo Salvadori, la più ampia mostra personale dedicata a uno degli artisti più significativi della scena contemporanea italiana. Il progetto si articola in un percorso espositivo diffuso, pensato per accompagnare il pubblico nella poetica di Remo Salvadori (Cerreto Guidi, Firenze, 1947) e si sviluppa come un racconto in più capitoli che attraversa il tempo e lo spazio, coinvolgendo tre sedi di grande valore storico e simbolico: Palazzo Reale, Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte (parte del percorso di visita del Museo del Duomo di Milano).

Nella Sala del Piccolo Lucernario e nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale saranno installate delle opere di Salvadori. Al Museo del Novecento presenterà l’opera site-specific Alveare, 1996 (2025), che entrerà a far parte della collezione permanente del Museo. Palazzo Reale fino al 14 settembre.