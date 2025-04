Relax e gusto nel cuore delle Langhe

Un paio d’ore da Milano o Genova, meno di un’ora da Torino: La Morra, uno dei borghi più belli delle Langhe (nella foto in basso), è l’altrove raggiungibile. L’incantevole paesaggio vitivinicolo, dichiarato patrimonio Unesco dell’Umanità, è ideale per una fuga dal quotidiano, per immergersi in un’idea di pace e bellezza, anche solo per qualche ora. ’UVE Rooms & Wine Bar’, raffinato relais di charme ricavato in uno storico edificio nel centro di La Morra, offre una gustosa chance di distacco dalla vita di ogni giorno.

La proposta ’Fuga Golosa’ è pensata proprio per chi desidera prendersi una breve pausa, e viziarsi un po’, idealmente in compagnia della persona del cuore. L’offerta include il soggiorno di una notte in camera superior o deluxe, preceduta da una deliziosa cena degustazione da tre portate, da scegliere tra le specialità tipiche all’accogliente ristorante interno, e da una abbondante prima colazione alla carta il mattino seguente. Gli ospiti possono scegliere di programmare per il pomeriggio del soggiorno o il mattino dopo una visita in una cantina della zona con degustazione, sempre incluse nel pacchetto. La Morra, località insignita della bandiera arancione dal Touring Club Italiano, si trova in una meravigliosa posizione panoramica con vista sulle colline delle Langhe e sulle Alpi, e ha un impianto medievale la cui forma ricorda un ventaglio. In piazza Castello si spalanca un belvedere scenografico, un vero e proprio teatro naturale che regala emozioni senza fine. Anche se siamo a distanza contenuta dalle grandi città sembra di trovarsi in un altro mondo: un mondo dove il ritmo rallenta, dove un buon bicchiere di vino racconta la storia di un territorio, e dove anche il cuore ritrova il suo battito naturale.