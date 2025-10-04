Ravello, Amalfi, Positano, località vip prese d’assalto per le bellezze naturalistiche ma anche storiche e architettoniche

La penisola sorrentina è fra i luoghi turistici più apprezzati d’Italia e nonostante questo riesce ancora a sorprendere chi la percorre nei due versanti: certo, quello meridionale, ovvero la costiera Amalfitana, ha un glamour con le sue due località più note – Amalfi e Positano – che poche altre zone possono vantare, ma anche nel tratto che da Vietri sul Mare porta alle due perle delle vacanze vip si possono incontrare luoghi suggestivi per una sosta e per godere delle bellezze paesaggistiche e architettoniche.

Il luogo che viene in mente per primo è Ravello. Dal suo pianoro si gode una vista immacolata sulle frazioni marine e sul Golfo di Salerno, della cui provincia fa parte, ma quello che rende unico questo borgo di duemila anime è non solo il clima sempre gradevole, ma la musica che risuona nello orecchie con il celebre Festival che ha come cornice l’Auditorium Oscar Niemeyer: il famoso architetto brasiliano si innamorò dei racconti su questa località e volle regalare un impianto che è considerato all’avanguardia.

La musica ben si lega alla natura: è allora è bello percorrere il Sentiero dei Limoni, uno dei tanti tratturi della Penisola. La strada che percorre la costiera risente dell’orografia: i monti Lattari si gettano quasi a picco sul mare aprendo golfi spettacolari di mare blu, ma anche piccole spiagge, come quella di Cavallo Morto nel comune di Maiori, nelle quali è bello bearsi in ogni stagione. Positano è l’ultimo dei tredici comuni della penisola che fanno parte della provincia di Salerno; il resto appartiene a Napoli. Come il luogo forse più romantico, quella Punta Campanella dalla quale si gode una splendida veduta di Capri: in realtà l’isola era anticamente unita alla terraferma proprio lì e infatti ne costituisce un ideale proseguimento.

Cala di Mitigliano, nel comune di Massa Lubrense, è una spettacolare caletta con la spiaggia fra le rocce e una vista mozzafiato. Poco più a nord, i Bagni Regina Giovanna (Sorrento) sono uno splendido esempio di natura e arte che si fondono: fra le rovine di una villa romana, la spiaggia appartata regala la possibilità di bagni in tutta libertà. La parte settentrionale dei monti Lattari riserva una scesa al mare più dolce, ma non per questo il paesaggio naturale è accattivante a ogni stagione: la bellezza dei luoghi, i resti di un passato che qui fu molto ricco, fanno la differenza.

Così fra il Parco di Villa Fondi de Sangro (Piano di Sorrento) e la Marina di Vico Le Postali (Vico Equense), con il suo porticciolo e la vita animata che vi si svolge, ci sono possibilità per ogni tipo di vacanza e ogni tipo di escursione: e se si hanno scarpe comode percorrere i mille sentieri che salgono e scendono dai Lattari o corrono lungo la costa è un piacere assoluto fino a osservare il tramonto rosso fuoco a Murrano.