Rafting nel fondovalle, trekking nelle alte vie percorsi ciclabili per ogni livello, alpinismo in quota. Un territorio meta ideale per gli amanti dell’outdoor

Altezza che vai, attività che trovi. La Valle d’Aosta offre una straordinaria varietà di proposte outdoor, grazie alla conformazione del suo territorio che spazia dai fondovalle ai ghiacciai oltre i 4000 metri. Una diversità altimetrica che consente di immergersi nello sport e in varie avventure in ogni stagione, rendendo la regione una meta ideale per gli amanti della natura e dell’attività fisica all’aria aperta.

Nel fondovalle, la Dora Baltea si presenta come il “Colorado d’Europa”, offrendo percorsi di rafting adatti a tutti. Dai principianti alle famiglie, fino agli appassionati più esperti. I centri rafting di Morgex e dintorni propongono discese emozionanti, con rapide che garantiscono adrenalina e divertimento in sicurezza, grazie alla guida di istruttori certificati e all’equipaggiamento fornito.

Salendo di quota, la regione regala una rete di sentieri escursionistici che attraversano paesaggi di straordinaria bellezza. Le Alte Vie n. 1 e n. 2 sono tra i percorsi più rinomati: la prima (conosciuta come la “Via dei Giganti” in quanto si sviluppa ai piedi dei massicci più alti d’Europa: il monte Rosa, il Cervino e il Monte Bianco), collega Donnas a Courmayeur in 17 tappe, attraversando pascoli, boschi e pietraie intorno ai 2000 metri di altitudine, con punte che sfiorano i 3000 metri, come al Col Malatrà. La seconda, denominata “alta via naturalistica“, collega Courmayeur a Donnas in 14 tappe e si snoda per buona parte nei territori del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco regionale del Mont Avic. Questo itinerario attraversa zone selvagge in cui si possono incontrare stambecchi, camosci e marmotte e ammirare il volo di aquile e gipeti.

La regione ha tanto da offrire anche agli amanti delle due ruote. Sono disponibili centinaia di percorsi ciclistici, leggeri o impegnativi, per famiglie e per grandi sportivi da godere in sella a una bike o una bicicletta da strada. Cicloturismo, cross-country, downhill e freeride, e tutt’intorno lo spettacolo della natura alpina. Sul sito https://www.lovevda.it/it/sport/bicicletta si possono studiare prima della partenza le diverse opzioni disponibili, realmente in grado di soddisfare tutti i gusti.

La Valle d’Aosta rappresenta una meta privilegiata anche per gli appassionati di alpinismo. La regione ospita alcune delle vette più alte delle Alpi, come il Monte Bianco (4.807 m), il Cervino (4.478 m) e il Monte Rosa, con cime come la Punta Gnifetti (4.554 m) e la Punta Dufour (4.634 m). Montagne che offrono itinerari di varia difficoltà, accessibili con l’accompagnamento di guide alpine esperte.

Skyway Monte Bianco, una funivia all’avanguardia, consente di raggiungere Punta Helbronner a 3.466 metri in pochi minuti, offrendo una vista spettacolare sulle vette circostanti e rappresentando un punto di partenza per escursioni e ascensioni in alta quota.