Qui nel 1488 venne pubblicata la prima Bibbia ebraica. Il borgo, in provincia di Cremona, è molto visitato anche per l’esempio di architettura militare lombarda

Soncino, in provincia di Cremona è un borgo tranquillo, ricco di suggestive testimonianze storiche e artistiche: l’imponente Rocca Sforzesca, l’interessante Museo della Stampa, le chiese e i palazzi storici da ammirare e scoprire. Fu il degrado in cui versava l’antica rocca di sud-est, prima costruzione militare a difesa del borgo risalente al X secolo, a far decidere il duca Galeazzo Maria Sforza a erigerne una nuova a sud-ovest.

La torre a base circolare di sud-ovest è frutto dell’adattamento del preesistente torrione. I lavori della fortezza presero avvio nel 1473, su progetto di Bartolomeo Gadio, per concludersi nel 1475. Con l’infeudazione del Conte Massimiliano Stampa del 3 novembre 1536, lo splendido manufatto militare venne progressivamente modificato e trasformato in castello per renderlo residenziale con alcuni interventi di decorazione pittorica e fu realizzata la cappella ricavata nella torre di sud-est. Al Comune di Soncino arrivò nel 1876 per lascito testamentario di Massimiliano Cesare Stampa, 14° e ultimo marchese di Soncino e venne ripristinato su progetto dell’architetto Luca Beltrami.

Il Museo della Stampa Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino, nato dalla volontà dell’Associazione Pro loco, fu inaugurato nel 1988 per le celebrazioni dei 500 Anni della Stampa della Prima Bibbia Ebraica completa, avvenuta proprio a Soncino il 22 Aprile 1488, a opera di una famiglia di ebrei provenienti da Spira, in Germania. Gershom Soncino fu l’unico tipografo ebreo a stampare con mezzi propri, esercitando a cavallo di due secoli. È considerato il più grande tipografo ebreo per la cura e la precisione compositiva dei testi e per la veste tipografica dei volumi.

Altra perla da visitare è la chiesa di San Giacomo che venne edificata nel XIV secolo sull’area di un antico ospizio per pellegrini che continuò a funzionare fino al 1361. Dal 1361 al 1364 fu affidata ai canonici lateranensi di San Cataldo di Cremona che riuscirono a completare la torre campanaria, dall’insolita forma eptagonale (a sette lati). Concessa ai domenicani, tra il 1456 e il 1468 venne costruito il chiostro, ricostruita la zona absidale, la cripta e il presbiterio sopraelevato. L’interno, a causa degli interventi sei e settecenteschi si presenta in forme barocche. Attraverso un corridoio in fondo alla navata sinistra si giunge in Sacrestia e da qui nel chiostro.

Ma Soncino è famosa soprattutto per la sua tradizione serica, legata all’allevamento del baco da seta e alla produzione di seta. In particolare, nel XIX secolo, divenne un centro importante per la bachicoltura e la lavorazione della seta, con la presenza di diverse filande, tra cui l’ex Filanda Meroni, oggi sede del Museo della Seta.