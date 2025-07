Quelle chiese che si tuffano nell’azzurro tra cielo e mare

Se non avete mai visto una chiesa sul mare, è ora di fare un salto a Trani, un tempo capoluogo della terra di Bari e oggi capoluogo, assieme a Barletta e ad Andria, della Bat, che riunisce le tre città. Il centro storico, che raccoglie anche una folta comunità ebraica, è un’esperienza da non perdere, soprattutto al tramonto e nei pressi del porticciolo. E poi c’è lei, la Basilica di San Nicola Pellegrino (nella foto), letteralmente protesa verso il mare. Realizzata in chiara pietra calcarea, proveniente dalle cave del luogo, è la sentinella della città oltre che un esempio di architettura romanica pugliese. L’edificio racchiude tre diverse chiese: l’Ipogeo di san Leucio, la chiesa bizantina di Santa Maria e la Basilica di San Nicola Pellegrino. Pregevole il portale in bronzo di Barisano da Trani, che racconta storie religiose e profane, incantevole la facciata, costruita utilizzando il ’Biancone di Trani’, pietra locale tendente al rosa che rende la chiesa particolarmente splendente alla calda luce del sole pugliese, imponente il campanile. Alle spalle si spalanca, maestoso, l’azzurro del mare e del cielo.

A due passi da Polignano, siamo nel Barese, ci si imbatte in un altro gioiello: la splendida abbazia benedettina del X secolo (di cui oggi sono proprietari i marchesi La Greca, che l’acquistarono dallo Stato nel 1866) che domina San Vito, il minuscolo villaggio di pescatori fino a qualche anno fa conosciuto solo dai locali, ma oggi molto frequentato dai turisti. Un luogo magico, soprattutto perché raccolto all’interno di un’insenatura stretta che accoglie un graziosissimo porticciolo. E proprio alle sue spalle si trova l’abbazia. Di giorno è un’esperienza emozionante farsi il bagno nei pressi della Torre Saracena, poco distante; di sera lo è cenare in uno dei tanti ristorantini che si affacciano sul mare.