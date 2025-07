Puglia Buggy. Fuoristrada tra trulli e masserie

La Puglia dell’entroterra non è meno affascinante di quella sul mare. Le campagne tra Castellana Grotte, Monopoli e Polignano a Mare (in provincia di Bari) offrono incredibili tesori; e li si può scoprire in buggy, il pittoresco fuoristrada che ricorda un po’ un’auto e un po’ un mezzo agricolo. Basta mettersi al volante ed è un susseguirsi di ulivi secolari, masserie e trulli.

Pensa a tutto ‘Puglia Buggy’, associazione nata nel 2017 a Castellana e che propone diverse escursioni (info su www.pugliabuggy.it).