Primitivo e Nero in una terra baciata dal sole

Le Strade del Vino in Puglia offrono un viaggio tra vigneti, borghi storici e masserie, alla scoperta di una tradizione vitivinicola che affonda le radici nell’antichità. La regione è celebre per i suoi vini rossi intensi e strutturati, come il Primitivo di Manduria e il Nero di Troia, ma anche per bianchi freschi e profumati, come il Verdeca e il Bombino Bianco.

Percorrendo la Strada dei Vini Doc del Salento, si attraversano terre baciate dal sole, dove il Negroamaro e la Malvasia Nera regalano vini morbidi e avvolgenti. Nel nord della regione, tra le colline della Daunia e il territorio di Castel del Monte, si trovano etichette prestigiose e vitigni autoctoni, mentre nella Valle d’Itria spiccano i bianchi delicati, ideali per accompagnare la cucina locale.