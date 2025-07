Posizionati sui promontori spesso in punti inaccessibili se ne contano una quarantina ognuno con una storia a sé. Un viaggio emozionale attorno alla grande isola

Potrebbe sembrare un po’ eccessivo scomodare, per la Sardegna, la formula ’mondo alla fine del mondo’ abitualmente prestata alle coste estreme dell’Irlanda, della Bretagna e della Scozia. Ma un faro è sempre un faro: un custode severo e fidato che nell’oscurità guida i naviganti quando affrontano acque perigliose e potenzialmente ostili; e un monumento dall’estetica misteriosa e dal fascino romantico celebrato da giganti della letteratura come Virginia Woolf, Gabriel Garcia Marquez e Jules Verne.

Allora diventa un viaggio emozionale quello che si può compiere attorno alla grande isola dalla curiosa forma di sandalo, puntellata da non meno di 40 lighthouse, in genere posizionati su promontori lontani da tutto e tutti e per questo carichi di fascino, ancorché ormai automatizzati e senza più i guardiani che un tempo accettavano di abitarli in condizioni assurde.

Per iniziare l’esplorazione sarebbe consigliabile familarizzare con i racconti e i micro-reportage firmati da Enrica Simonetti in una serie di intriganti libri tematici. Ma anche il passaparola può essere utile. Esattamente quello che spinge a raggiungere il faro che presidia Razzoli, l’isola più settentrionale dell’arcipelago della Maddalena.

Senza dimenticare quello di Capo Ferro che si erge su una roccia a picco sul mare dalle parti di Porto Cervo; e quello di Capo Figari, raggiungibile a piedi o in bike, importante edificio di Golfo Aranci con affaccio su Tavolara, noto per essere stato sede di numerosi esperimenti di Guglielmo Marconi per la trasmissione di dati a lunga distanza. Magica l’atmosfera a Capo San Marco lungo la penisola del Sinis, nell’Oristanese, con il suo faro che s’innalza a ridosso delle rovine fenicie di Tharros.

Ma merita anche il Faro di Capo Bellavista costruito alla metà dell’Ottocento e che domina l’intero Golfo di Arbatax. A Cagliari c’è il Faro di Capo Sant’Elia. E poco lontano, sull’isola di Sant’Antioco, è gettonatissima l’escursione al Faro Mangiabarche, mentre l’isola di San Pietro sfoggia il Faro di Capo Sandalo che è il più occidentale del Belpaese. Impossibile dimenticare il Faro di Capo Caccia che svetta su un promontorio a nord di Alghero, talmente superbo da evocare i giganti luminosi del Finistère francese. Infine, due perle assolute.

Il Faro dei Cavoli che presidia l’isolotto omonimo, davanti alla punta di Capo Carbonara, spesso al centro di interessanti visite organizzate e studi universitari. E il Faro di Punta Scorno, punta nord-occidentale dell’Asinara, alla fine di un sentiero che si allunga per 15 km di sali e scendi dal piccolo borgo di Cava d’Oliva. Bello e faticoso se non proprio impossibile. Come tante cose della vita.