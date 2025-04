Piemonte borghi lucani ed enoturismo. Magico tris

C’è una cosa che la prima capitale d’Italia ha mantenuto intatta negli anni. L’eleganza. Nelle strade, nelle piazze, nei palazzi. Un’aura di fascinosa regalità che da Torino sembra essersi irradiata anche in altre città piemontesi. Come Alessandria, ad esempio, patria del cappello Borsalino, o come Ivrea, realtà industriale in cui l’eredità della fabbrica Olivetti è divenuta patrimonio dell’Umanità. Meno blasone turistico ma tante emozioni tutte da scoprire e vivere.

Il Piemonte è uno dei tre argomenti di questo numero primaverile di QN Itinerari dedicato in larga parte a una delle italiche eccellenze che il mondo ci invidia, il vino. Decliniamo la narrazione sulle ‘Strade’ turistiche dei nettari del Bel Paese. Sono tantissime, da Nord a Sud, e consentono ai wine lover di godere di esperienze legate al gusto, ma anche alla cultura e alle tradizioni di un territorio. Sorpresa e meraviglia i comuni denominatori di ogni viaggio, ogni assaggio, ogni visita.

Magia che alimenta la visita alla scoperta dei borghi italiani. In questo numero i riflettori si accendono su alcune piccole realtà della Lucania, Pietrapertosa e Policoro. Autentiche perle spesso all’ombra della rinomata e ‘affollata’ Matera. La Città dei Sassi resa celebre da Hollywood rimane unica, ma altrove non manca stupore. Buona scoperta, buona primavera e buona lettura.