Percorsi incantevoli. Tra paesini e campagne

Spoleto è una città da vivere in ogni momento dell’anno. In particolare nella bella stagione, è un vero piacere godersi il centro e tutto il comprensorio a contatto con la natura. La Ciclovia Spoleto-Norcia – in fase di completamento nel tratto finale – segue ad esempio il tracciato dell’antica ferrovia e offre un itinerario incantevole tra gallerie, viadotti, scorci naturalistici.

Allo stesso modo, la Ciclopedonale Spoleto-Assisi collega le due città simbolo dell’Umbria lungo la Via di Francesco, attraversando campagne e borghi intrisi di spiritualità, in un’esperienza lenta, emozionale e immersiva.