Passeggiate fra i boschi per ammirare le sfumature delle foglie sugli alberi. Mostre e festival che richiamano personaggi illustri del mondo dello sport. Appuntamenti enogastronomici e molto altro per chi vuol godersi questi luoghi magici senza caos

Quando Johann Wolfgang Goethe viaggiò in Italia (fra il 1816 e il 1817) non poté non attraversare la Val d’Adige e scoprirne i lati migliori. "Da Bolzano a Trento - scrive il grande l’intellettuale tedesco - si procede per nove miglia in una valle fertile e sempre più fertile. Tutto ciò che tenta di vegetare sulle montagne qui ha già maggior vigore e vitalità, il sole è caldo e si può credere nuovamente a un Dio". Il Trentino è terra di grandi ideali e di un paesaggio quasi unico in questa nostra Italia dei grandi paesaggi. E di gente viva, irridentista, decisa a proclamarsi italiana.

"L’agosto 1885 - scrive Carlo Dossi, scrittore e diplomatico, fra i massimi esponenti della scapigliatura milanese - lo passai a Roncegno nel Trentino. Vi ho fatto qualche bagno d’acqua arsenicale... Il Trentino è schiettamente italiano nella lingua, nel costume, nelle aspirazioni, nei prodotti stessi del suolo. Vi si odia l’austriaco come prima del 1859 in Lombardia. Nelle solennità di casa d’Austria la popolazione, benché di sentimenti religiosi, diserta la chiesa e lascia che i preti vi sacramentino da soli il te deum. La popolazione è simpatica e intelligentissima". Grande intelletto che fa prosperare questa regione vicina al confine, ma nella quale il tratto che si respira è del tutto nostro, coinvolgente, sarcastico. E di montagna, che ha il sinonimo di libertà, dove l’uomo cerca di convivere con la natura e con la quale ha un rapporto di fedeltà assoluta. "I monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi", afferma un detto locale che fa il paio con una considerazione assolutamente intima: "L’esterno di una montagna è cosa buona per l’interno di un uomo".

E poi c’è la città, Trento. Sul Touring si legge: "Il convergere di valli che innervano il Trentino fa della città il centro storico, economico, di comunicazioni tra variate quinte di monti che accompagnano la valle dell’Adige. Nelle impressioni, per la parte antica, si cumulano gli accenti severi delle architetture medievali e rinascimentali, la memoria storica del principato vescovile e la presenza della montagna".