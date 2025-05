Pace e speranza nell’estro di Banksy

L’arte provocatoria di Banksy per la prima volta ad Assisi, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza. Oltre cento opere dell’artista icona della street art contemporanea saranno in mostra fino al 2 novembre 2025, nella terra di San Francesco. Un progetto unico, all’interno della suggestiva Rocca Maggiore, fortezza medievale e monumento simbolo che domina la città patrimonio Unesco.

L’esposizione – promossa dal Comune di Assisi, curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con il Patrocinio della Regione – s’intitola ’Peace on Earth’, prendendo spunto dal graffito realizzato da Banksy a Betlemme (nella foto), su un muro nei pressi della Grotta del Latte. Una scritta iconica, che contiene una postilla: ’Terms and conditions apply’.