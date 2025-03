Pablo Picasso. Il genio in fuga va in mostra

L’arrivo di Picasso a Roma nella primavera del 1917 segnò un punto di svolta epocale per l’artista, costretto a fuggire dalle ombre della Francia, che aveva confiscato le sue opere cubiste. La mostra ’Picasso lo straniero’, che ha già fatto tappa a Milano e Mantova, arriva nella Capitale, al Museo del Corso, offrendo l’opportunità di esplorare l’identità complessa e le contraddizioni di uno dei più grandi rivoluzionari del Novecento.

Attraverso oltre 100 opere – dipinti, disegni, ceramiche e documenti – l’esposizione racconta non solo la sua arte, ma anche il percorso di Picasso come outsider in una Francia che, pur riconoscendo il suo genio, non lo ha mai considerato ufficialmente cittadino. Le opere in mostra provengono da importanti musei – Musée national Picasso-Paris, principale prestatore, Palais de la Porte Dorée, Museu Picasso Barcelona, Musée Picasso di Antibes, Musée Magnelli-Musée de la céramique di Vallauris – e da storiche e pregevoli collezioni private europee.