Viaggi over 65: le 7 mete top in Europa per il turismo senior

Li si incontra negli aeroporti di tutto il mondo, spesso in piccoli gruppi. A volte non si sono mai visti prima, altre volte condividono amicizie di lunga data. Non sempre sono accompagnati da guide, ma non appaiono mai spaesati: affrontano lingue sconosciute, usanze nuove e territori da esplorare con uno spirito curioso e indipendente. Hanno più di 60 anni, una pensione che garantisce stabilità, figli ormai adulti e una voglia di scoprire il mondo che non ha nulla da invidiare a quella dei ventenni.

È il volto moderno del turismo della terza età, un segmento in rapida espansione. Gli over 65 costituiscono una fetta sempre più rilevante della popolazione europea e, secondo la Commissione Europea, nei prossimi anni saranno protagonisti assoluti della scena turistica.

In Italia, nel 2022, gli over 65 hanno effettuato milioni di viaggi, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del settore. Con più tempo libero, una buona stabilità economica e una forte motivazione a viaggiare, i baby boomer stanno ridisegnando le dinamiche del turismo. Preferiscono partire lontano dai periodi di alta stagione, favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici lungo tutto l’anno.

Le destinazioni preferite includono crociere, centri benessere e tour organizzati, ma si affacciano con sempre maggiore interesse anche proposte più flessibili e personalizzabili, ideali per chi cerca esperienze autentiche e su misura.

Molti viaggiatori over 65 continuano a scegliere viaggi di gruppo, affascinati dal turismo culturale, dalle esperienze slow e sostenibili, e da soggiorni che mettono al centro il benessere fisico e mentale. Non si tratta più solo di vacanze tradizionali, ma di una varietà di soluzioni che rispecchiano le esigenze di una generazione attiva, curiosa e attenta alla qualità.

La classifica: le 7 mete top

Secondo TUI Musement, leader globale nelle attività turistiche, le recensioni dei viaggiatori senior tracciano un profilo chiaro: passione per la cultura locale, attrazione per la natura e l’autenticità, desiderio di socializzare ma anche di mantenere autonomia nell’organizzazione del viaggio. L’analisi si basa sui giudizi espressi dagli utenti over 65 che hanno vissuto esperienze in Europa tra il 2023 e il 2024, considerando solo le destinazioni con almeno 100 recensioni.

Ecco, allora, le 7 destinazioni europee che hanno conquistato il cuore dei viaggiatori senior.

1. Larnaca, Cipro – Tradizione e sapori del Mediterraneo

In cima alla classifica con una valutazione media di 8,76 su 10, Larnaca è una sorpresa per chi cerca mare, storia e ospitalità. La città offre un lungomare piacevole per camminate rilassate, musei archeologici, monasteri e mercatini artigianali. Le escursioni nell’entroterra, tra i villaggi tradizionali del Troodos e le cantine locali, sono tra le attività più amate.

2. Skiathos, Grecia – Un’isola, mille emozioni

Conosciuta per la sua atmosfera vivace, Skiathos ha conquistato anche i viaggiatori più maturi grazie alle crociere tra le isole delle Sporadi. Il mare cristallino, le baie nascoste e la possibilità di visitare Skopelos, resa celebre dal film Mamma Mia!, rendono questa esperienza indimenticabile.

3. Madeira, Portogallo – Un giardino nell’oceano

Madeira affascina con i suoi paesaggi drammatici, la vegetazione lussureggiante e un clima mite tutto l’anno. Ideale per chi cerca benessere e natura, l’isola propone sentieri panoramici lungo le levadas, visite ai giardini Monte Palace e spettacolari punti di osservazione come Cabo Girão.

4. Cefalonia, Grecia – Miti, grotte e spiagge da sogno

Con una valutazione di 8,57, Cefalonia è una combinazione perfetta tra mare, natura e cultura. Gli over 65 apprezzano le escursioni alla grotta di Melissani, il villaggio di Fiskardo con le sue case colorate e la possibilità di un’escursione a Itaca, isola leggendaria di Ulisse.

5. Sorrento, Italia – Eleganza e cultura sul Golfo di Napoli

Non è solo una cartolina da ammirare: Sorrento è un punto strategico per esplorare alcune delle meraviglie del Sud Italia. Il centro storico, ricco di botteghe artigiane e scorci panoramici, è il preludio a escursioni in Costiera Amalfitana, a Capri o nei siti archeologici di Pompei ed Ercolano.

6. La Palma, Spagna – La natura come stile di vita

La “Isla Bonita”, la più verde delle Canarie, è perfetta per chi desidera un turismo slow e rigenerante. I paesaggi vulcanici del Parco della Caldera de Taburiente, i villaggi come San Andrés e le osservazioni astronomiche dal Roque de los Muchachos lasciano ricordi intensi.

7. Minorca, Spagna – Relax e archeologia sulle Baleari

La più riservata delle isole Baleari affascina i viaggiatori senior con il suo ritmo tranquillo. Le passeggiate tra i vicoli di Ciutadella, la visita al Monte Toro e i siti preistorici testimoniano la ricchezza culturale dell’isola. Le crociere lungo la costa, invece, regalano scorci spettacolari.

E le destinazioni italiane?

Oltre a Sorrento, il Lago di Garda e la Sicilia si distinguono tra le prime 20 mete europee preferite dagli over 65. Il Garda, con le sue acque tranquille e i borghi romantici come Sirmione e Limone, incanta con crociere panoramiche e gite culturali a Verona e Venezia. La Sicilia, invece, conquista con la sua straordinaria eredità storica, i sapori unici e quei paesaggi mediterranei che non si dimenticano più.