Ospitalità di livello. Tra materiali naturali e impegno sociale

Sono servite migliaia di pietre e quattro anni di lavoro per trasformare in ‘Eremito’ quel cumulo di rovine che Marcello Murzilli trovò nel bosco quando venne in Umbria, 16 anni fa. Il risultato è un luogo unico, ricostruito ma ‘vero’, che coniuga le più avanzate tecniche di bioedilizia con materiali e forme degli antichi eremi medievali, intrecciando ospitalità di alta qualità e impegno concreto verso la responsabilità sociale.

Pietre, travi in legno e ferro battuto celano riscaldamento a pavimento e cappotto termico e l’energia arriva tutta da fotovoltaico e pannelli solari. Ovviamente si cerca di ridurre al minimo i rifiuti e si adottano modalità ‘plastic free’. Le 18 camere dell’hotel si chiamano ‘celluzze’, hanno nomi di santi e riproducono l’essenzialità delle celle dei frati: letto, armadio ricavato da una nicchia sul muro chiusa da un telo di juta, bagno con doccia, seduta e scrittoio in pietra scolpiti sotto la finestra affacciata sul verde. In questo eremo contemporaneo (che oltre ad aver ottenuto nel 2024 la prestigiosa certificazione ‘B Corp’ è inserito tra i ‘Design Hotels’) la cena è rigorosamente in silenzio. "Quando sono partito con il progetto umbro – racconta Murzilli – cominciava già a circolare l’idea del digital detox in America, dove imprenditori e manager stressati andavano al parco per ‘disconnettersi’. Frequentando i monasteri è arrivata l’idea del silenzio e ho pensato di introdurlo a cena, per ridare significato ad ogni gesto, ad ogni sapore. Anche nel cibo il vero privilegio oggi è mangiare prodotti sani e salutari, non roba magari piena di pesticidi ma ben impiattata".

Il silenzio scatta alle 19.30, al suono di una campanella ci si accomoda ai tavoli del refettorio, illuminato solo dalle candele, col sottofondo dei canti gregoriani. A fine cena il secondo tintinnio del campanello invita a raggiungere il salone, pieno di cuscini, tappeti e comode sedute, dove i viaggiatori – se vogliono – possono scambiarsi esperienze intorno al camino.

"Nel 2009 – continua l’imprenditore – l’idea di fare un albergo per viaggiatori singoli non piaceva molto, appariva bizzarra ma io ero convinto che questo bisogno di disintossicarsi dal caos sarebbe cresciuto e ho atteso che gli altri se ne accorgessero. Lentamente è accaduto, a poco a poco la gente è arrivata. Oggi vengono anche coppie, amici, gente di ogni età, la clientela è internazionale. Con i recenti riconoscimenti in tema di sostenibilità e responsabilità sociale, la primogenitura in questo tipo di turismo mi è stata riconosciuta".

