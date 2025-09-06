Ospitalità da leccarsi i baffi

Uno dei pilastri di ’Gallo Rosso’, insieme agli agriturismi, ai prodotti di qualità, all’artigianato e alla Scuola di cucina, sono le osterie contadine in cui la cucina tradizionale e autentica della cultura contadina viene mantenuta e tramandata. In particolare in questo momento di fine estate. Le antiche ricette, la stagionalità, gli ingredienti a chilometro zero, sono tutti valori che appartengono al patrimonio culinario rurale altoatesino e che Gallo Rosso si impegna a preservare. Nell’edizione 25/26 del catalogo dedicato alle migliori osterie contadine (21 in tutto), che offrono l’autenticità nei loro piatti, Masi con Gusto, in 60 pagine sono descritti 8 Hofschank, osterie in cui vengono serviti piatti di carne proveniente dal maso di montagna dei contadini che le gestiscono e 13 Buschenschank, dove si beve vino al 100 per cento di produzione propria, degustato e descritto dagli esperti del Centro sperimentale Laimburg e dal gruppo di lavoro viticoltura dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.

Buschenschank e Hofschank sono emblemi dell’ospitalità dei contadini altoatesini; quelli a marchio Gallo Rosso, in aggiunta, garantiscono una qualità di alto livello. La differenza principale tra un Buschenschank e un Hofschank consiste nel vino. Il Buschenschank deve essere situato in una zona vitivinicola, poiché la licenza del ’Buschenschank’ prevede tassativamente la produzione e la vendita di vino proprio. I Buschenschank Gallo Rosso in Alto Adige – in particolare nella Valle dell’Adige e in Valle Isarco – sono noti anche per il Törggelen. L’usanza come noto si inaugura ogni anno il primo sabato del mese di ottobre, accendendo il falò delle castagne (Keschtn), che, nel clima mite dell’Alto Adige, maturano nello stesso tempo dell’uva. Questi masi hanno tutti un torchio per l’uva nella cantina, da cui deriva anche il nome ’Törggelen’, dal latino ’torculus’, ossia, torchio per l’uva.