OperaWine 2026. Le nuove selezioni sbarcano a Verona

Svelata a Chicago, negli Stati Uniti, la nuova edizione di OperaWine, la première del Vinitaly che si propone, in sinergia con l’autorevole magazine Wine Spectator, di selezionare le cantine più blasonate e rappresentative d’Italia. Un evento esclusivo che, a partire dalla lista appena ufficializzata, ha rinnovato le modalità di selezione, abbracciando il motto “qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo”.

La selezione di 150 cantine (lo scorso anno erano 130) sarà d’ora in poi organizzata in tre gruppi distinti: Legacy Icon, ovvero cantine storicamente significative (31 le selezionate per il 2026) che offrono un’eccellenza qualitativa costante e che fanno parte di OperaWine sin dalla sua edizione inaugurale del 2012; Classic, cantine classiche (69 quest’anno), leader con una solida tradizione qualitativa; e 50 cantine che saranno messe in evidenza ogni anno in base a un tema mutevole.

Per il 2026, i riflettori saranno puntati sulle New Voices, ovvero cantine fondate a partire dal 1990 che si distinguono per la loro capacità di qualità, innovazione e continua espansione della categoria dei vini italiani. Tra quest’ultime, figura anche Maso Martis (nella foto in basso il team), la boutique winery trentina, regina del Trentodoc, che quest’anno compie 35 anni e da tempo si è affermata come uno dei produttori di Metodo Classico più blasonati d’Italia. Maso Martis è l’unico produttore di bollicine tra le 50 New Voices e una delle 5 cantine di Metodo Classico selezionate tra le 150 presenti nella prossima edizione di OperaWine, in scena a Verona l’11 aprile.