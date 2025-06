Oltre le vette. Tra storia, arte e memoria

Non solo paesaggi mozzafiato e sport all’aria aperta. La Valle d’Aosta è una terra ricca di storia, arte e tradizioni, ideale anche per una vacanza culturale che unisce scoperta e meraviglia. Simboli della storia valdostana, i castelli punteggiano la regione, raccontando secoli di vicende feudali e artistiche. Il Castello di Fénis (nella foto), con le sue torri merlate e affreschi medievali, è uno dei più iconici. Issogne sorprende con la sua fontana del melograno e le lunette affrescate che narrano la vita quotidiana del Quattrocento. Bard, il maestoso Forte, trasformato in polo culturale, ospita il Museo delle Alpi e mostre temporanee di rilievo internazionale.

Durante l’estate, il programma “Culturété” anima questi luoghi con eventi che fondono teatro, musica e narrazione storica. Per immergersi nella cultura locale, il Museo dell’Artigianato Valdostano di Tradizione (MAV) a Fénis espone oltre 800 oggetti che testimoniano la maestria degli artigiani alpini. A Introd, la Maison Bruil è una casa rurale del XVII secolo trasformata in museo dell’alimentazione alpina, dove scoprire antiche tecniche di conservazione e trasformazione dei cibi.

La Via Francigena attraversa la Valle d’Aosta, offrendo un itinerario tra spiritualità e storia. Dal Colle del Gran San Bernardo, con il suo millenario ospizio, si scende verso Aosta, passando per borghi e siti archeologici che raccontano il passaggio di pellegrini e mercanti nel corso dei secoli. La cultura valdostana vive anche attraverso eventi che celebrano le sue radici. Il Festival Celtica, che si svolge a luglio nella Val Vény, è una festa internazionale di musica, arte e cultura celtica, con concerti, danze e workshop immersi nella natura. Durante l’estate, numerosi borghi organizzano le “veillà”, serate che rievocano la vita contadina con mestieri antichi, musica e gastronomia tipica.