Le nuove riserve della biosfera Unesco: il viaggio che ridisegna il mondo (ma senza l’Italia)

Le riserve della biosfera sono territori in cui l’Unesco riconosce la convivenza tra ecosistemi delicati e comunità umane. Non parchi isolati, ma laboratori di sostenibilità in cui si sperimentano modelli di vita capaci di preservare la biodiversità senza rinunciare allo sviluppo.

Dal 1971 la rete è cresciuta fino a includere oltre tredici milioni di chilometri quadrati, e quest’anno si è allargata di altre ventisei aree in ventuno Paesi: la più grande espansione degli ultimi vent’anni. Nell’elenco non c’è l’Italia. Restiamo fermi alle nostre 21 riserve, senza nuove candidature, mentre altri Paesi guadagnano riconoscimenti e visibilità. Per capire il peso della novità abbiamo scelto tre casi emblematici, diversi tra loro per geografia e significato, che mostrano come le biosfere non siano etichette astratte ma territori reali da vivere.

São Tomé e Príncipe: un intero Stato trasformato in laboratorio verde

Il piccolo arcipelago del Golfo di Guinea entra nella storia come il primo Stato al mondo interamente classificato come riserva della biosfera. Non si tratta di un titolo decorativo: ogni foresta primaria, ogni villaggio, ogni tratto di costa rientra ora in un modello globale di tutela.

È un riconoscimento che mette São Tomé sotto i riflettori, ma anche una sfida enorme, ovvero quella di conciliare ecoturismo, coltivazioni di cacao e sviluppo economico con la fragilità di un ecosistema insulare. Chi ci arriva si trova sicuramente al cospetto di un’isola tropicale, ma anche in un Paese che ha scelto di scommettere tutto sulla sostenibilità.

Snæfellsnes, Islanda: il ghiacciaio che domina i vulcani

All’estremo opposto del pianeta, la penisola islandese di Snæfellsnes diventa riserva Unesco. Qui si concentrano vulcani, campi di lava, praterie battute dal vento e il ghiacciaio Snæfellsjökull che veglia sul paesaggio.

La penisola di Snæfellsnes

Poche migliaia di abitanti, pescatori e allevatori, custodiscono una biodiversità sorprendente: il 70% della flora islandese. La designazione rafforza il ruolo di questa regione già nota ai viaggiatori, trasformandola in simbolo della sostenibilità nordica.

Quiçama, Angola: la frontiera africana tra savane e oceano

Tra le nuove entrate c’è anche Quiçama, lungo la costa atlantica dell’Angola. Un territorio vasto che alterna savane, foreste, estuari e isole, popolato da elefanti, lamantini e oltre duecento specie di uccelli.

Le comunità locali vivono di allevamento, pesca e produzione di miele, in un equilibrio fragile che la riserva cerca ora di consolidare. È un paesaggio aspro, meno accessibile al turismo internazionale, ma con un valore naturale immenso.

Una rete che si allarga dal Mediterraneo all’Himalaya

Oltre a questi tre casi, l’espansione della rete Unesco disegna una geografia che attraversa i continenti. In Albania è stata inclusa la valle del Vjosa, l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa; in Grecia il Monte Parnon e Capo Maleas; in Portogallo l’area di Arrábida; in Francia il lago di Bourget e le paludi tra Loira e Vilaine.

In Asia si aggiungono il deserto freddo dell’Himalaya indiano, le foreste di Anywaa in Etiopia, le montagne di Daqingshan e Zhouzhi in Cina, le riserve di Ajloun e Yarmouk in Giordania, oltre alle nuove aree protette in Oman, Malesia e Mongolia. In Madagascar sono state designate Mantadia e Tsimembo, mentre la Svezia aggiunge Storkriket e il Tagikistan la riserva di Romit. Un mosaico planetario che va dall’Atlantico all’Indo-Pacifico, dalle Alpi ai deserti, e che ridisegna la mappa della conservazione globale.