Nocturismo, cartoline al chiaro di luna: l’altra faccia del mondo

Si chiama “nocturismo” ed è un nuovo modo di vivere viaggio e relax quando il mondo si ferma, per fare spazio alla seducente bellezza della notte. Bagni notturni, escursioni prima dell’alba, tour delle città silenziose, giri in bici e wellness sotto le stelle sono le esperienze di viaggio più emozionanti per gli amanti dell’incanto della notte.

Laghi Nabi

Un modo nuovo e affascinante di viaggiare, lontano dalla folla e avvolto da un’atmosfera magica, ad un ritmo rallentato: il nocturismo, ovvero il turismo notturno. Ecco dove andare per vivere la notte in tutta la sua seducente bellezza.

Il bagno nel mare cristallino della Sardegna

Un tuffo in totale libertà, tra le carezze del mare che brilla alla luce della luna, è un’esperienza sognante dalla “spiaggia dell’acqua dolce”, ovvero Su Giudeu, meraviglia naturalistica del Sud della Sardegna. Ci si arriva anche a piedi nudi, attraversando l’oasi naturalistica dello stagno di Spartivento, popolato dai fenicotteri rosa, dall’intimo resort Aquadulci, circondato da un giardino mediterraneo nella splendida Chia.

Aquadulci

Una passeggiata notturna tra dune di sabbia e profumi di ginepri secolari, per finire con un rilassante bagno in mare, è un’emozione indimenticabile.

Dolomiti

Prima dell’alba tra le Dolomiti

Le linee inconfondibili delle Dolomiti si stagliano nel cielo stellato, custodi di un regno naturale da scoprire nella pace della notte, passo dopo passo. Appuntamento a San Vigilio di Marebbe in Val Badia, dove l’Excelsior Dolomites Life Resort incastonato nel parco protetto di Fanes-Sennes-Braies, è punto di partenza privilegiato per escursioni notturne molto suggestive, organizzate dall’Associazione Turistica di San Vigilio, tra le maestose vette Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Excelsior

Si parte nel cuore della notte per raggiungere la cima due ore prima dell’alba, accompagnati da una guida che conduce sul punto più alto del Monte Muro o del Monte Pares.

Pedalare nell’Oasi Naturale della Campania

Quando il sole tramonta, la pista ciclabile diventa scintillante, per pedalare nella magia della notte di Laghi Nabi, Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio. Nessuna luce artificiale, ma un sentiero rivestito di pietre luminose che catturano la luce solare durante il giorno per regalare luminosità per almeno 8 ore notturne.

Laghi Nabi

Come la famosa pista ciclabile olandese che richiama l’opera d’arte la Notte Stellata di Van Gogh, la Van Gogh-Roosegaarde Cycle Path di Nuenen, alle porte di Eindhoven, il tracciato scintillante di Laghi Nabi illumina di magia le bioarchitetture sostenibili sospese sulle acque del glamping, dove è possibile soggiornare nelle tende e lodge luxury a bordo lago o galleggianti, o fare il bagno sotto le stelle nella Wellness Pool con temperatura termale, a sfioro sul lago.

Tra i misteri di Benevento, la città delle streghe

Benevento

Si narra che le streghe di Benevento si riunissero sotto un albero di noce sulle rive del fiume Sabato per celebrare i loro sabba. Ancora oggi, il Ponte Leproso, che conduce nell’area in cui sorgeva il famoso noce, è una tappa obbligata per chi vuole esplorare il lato più enigmatico della città. Passeggiarci di notte, con il suono del fiume che scorre, amplifica la sensazione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo.

Antum, Benevento

L’itinerario nella Benevento notturna parte da Antum Hotel, nel cuore del centro storico e può cominciare dall’Arco di Traiano, illuminato in tutta la sua maestosità, per poi proseguire verso il Teatro Romano, tra vicoli e palazzi antichi. Benevento, sospesa tra sacro e profano, citata nel Purgatorio da Dante, legata al mito dell’eroe greco Diomede, ma storicamente fondata dai Sanniti, rivela ad ogni passo le vicende di una cultura millenaria tutta da esplorare.

Sotto le stelle nella Spa più grande d’Italia

Nelle piscine dell’Asmana Wellness World, nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze, gli amanti della notte trovano un paradiso di benessere e un mix di rituali provenienti da tutto il mondo.

Asmana Wellness World

Le postazioni idromassaggio sono oltre 90, nella Grotta c’è un avventuroso percorso Kneipp e la cascata di pioggia tropicale di 8 metri è un’esperienza rigenerante. L’acqua della Vasca Salina offre momenti di purificazione, che continua nel caldo abbraccio dell’Hammam con la vasca ottagonale, la Stanza della Schiuma, i Bagni Turchi, il Salinarium, per brindare alla notte con un cocktail sotto le stelle.